Доходи президента України Петра Порошенка в 2018 році склали понад 1 млрд 527 млн грн.
Дивися повний текст Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 16:38
Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн
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Дивися повний текст Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн.
Додано: Пон 01 кві, 2019 16:39
Мало. Всегда бывает мало. «Весь народ живет в гов...е, а гов...о живет вполне» (Слипаков)
Додано: Пон 01 кві, 2019 17:39
Около 29 млн грн указаны как возвращение стоимости и инвестиционная прибыль от приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), источник – Министерство финансов Украины.
Вообще без палива. Давайте угадаю это те самые долларовые ОВГЗ под 9,5% годовых ?
Додано: Вів 02 кві, 2019 10:17
mindbenderua не путайте народы, в Украине народ живет неплохо. ныть и жаловаться - это такое хобби украинцев. но скоро всем будет очень весело, клоуна-президента у нас еще не было. посмотрим, сколько беня выкачает из Украины, пока Вовочка будет всех развлекать.
Додано: Вів 02 кві, 2019 14:19
Очередная порохоботная "консерва" рванула, давай расскажи что-нибудь новенькое про своего гаранта, а то песни типа "он выполнил все свои обещания а за войну извинился, потому что закончить ее просто не в силах" уже надоели
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