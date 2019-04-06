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Загальний дохід Порошенка в
2018 році перевищив 1,5 млрд грн

Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 16:38

Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Доходи президента України Петра Порошенка в 2018 році склали понад 1 млрд 527 млн ​​грн.

Дивися повний текст Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 16:39

Мало. Всегда бывает мало. «Весь народ живет в гов...е, а гов...о живет вполне» (Слипаков)
mindbenderua
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 17:39

Около 29 млн грн указаны как возвращение стоимости и инвестиционная прибыль от приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), источник – Министерство финансов Украины.

Вообще без палива. Давайте угадаю это те самые долларовые ОВГЗ под 9,5% годовых ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 10:17

mindbenderua не путайте народы, в Украине народ живет неплохо. ныть и жаловаться - это такое хобби украинцев. но скоро всем будет очень весело, клоуна-президента у нас еще не было. посмотрим, сколько беня выкачает из Украины, пока Вовочка будет всех развлекать.
alex_o
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 10:46

Процентов 15 может и живет хорошо, остальные в полной ж ......
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 10:46

Еще один зарабатыватель для семьи.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 13:36

Это с учетом кипрско-панамских офшеров?
olegg1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 14:19

  alex_o написав:mindbenderua не путайте народы, в Украине народ живет неплохо. ныть и жаловаться - это такое хобби украинцев. но скоро всем будет очень весело, клоуна-президента у нас еще не было. посмотрим, сколько беня выкачает из Украины, пока Вовочка будет всех развлекать.


Очередная порохоботная "консерва" рванула, давай расскажи что-нибудь новенькое про своего гаранта, а то песни типа "он выполнил все свои обещания а за войну извинился, потому что закончить ее просто не в силах" уже надоели :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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