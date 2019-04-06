Клієнти ПриватБанку отримають кешбек у розмірі 100 грн за отримання або відправлення міжнародних грошових переказів за допомогою карток VISA.
Дивися повний текст ПриватБанк буде доплачувати за перекази на картки VISA.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 20:06
ПриватБанк буде доплачувати за перекази на картки VISA
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк буде доплачувати за перекази на картки VISA.
Додано: Пон 01 кві, 2019 21:14
yama не все так плохо
У Приват банка очень плохой курс валюты, и неудобно с карты ее снимать.
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