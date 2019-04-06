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ПриватБанк буде доплачувати
за перекази на картки VISA

ПриватБанк буде доплачувати за перекази на картки VISA
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 20:06

ПриватБанк буде доплачувати за перекази на картки VISA

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти ПриватБанку отримають кешбек у розмірі 100 грн за отримання або відправлення міжнародних грошових переказів за допомогою карток VISA.

Дивися повний текст ПриватБанк буде доплачувати за перекази на картки VISA.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 21:14

yama не все так плохо :shock:

У Приват банка очень плохой курс валюты, и неудобно с карты ее снимать.
Juna
 
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