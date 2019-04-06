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В Україні запустили електронний рецепт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 кві, 2019 06:49
Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», почнуть отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом.
Дивися повний текст В Україні запустили електронний рецепт
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R2
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Додано: Вів 02 кві, 2019 06:49
простудился, что бы попасть к врачу надо записаться и получить талончик.. свободное место аж через 3 дня.. окей 3 дня сам по сути вылечился но талончик решил использовать, терапевт направил на кардиограмму, сбегал сделал, что бы попасть к врачу с ней опять очередь за талончиком... два дня вперед все занято... в итоге - 3 дня ДО кардиоргаммы 30 мин на сам процесс и 2 дня ПОСЛЕ кардиограммы что бы отдать ее и получить консультацию... охрененная ЭврореХформа...
В соседнем дворе мелки на велике навернулся сломал руку... скорая не приехала - не тот случай, доставляйте в трампункт самостоятельно...
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Джон
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