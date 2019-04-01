Комісія Державіаслужби на засіданні 29 березня схвалила заявку SkyUp на виконання трьох щотижневих рейсів Київ-Париж з 31 березня, повідомили в прес-службі лоу-косту.
Дивися повний текст Державіаслужба дозволила SkyUp вийти на лінію Київ-Париж.
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Додано: Вів 02 кві, 2019 11:17
Державіаслужба дозволила SkyUp вийти на лінію Київ-Париж
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Дивися повний текст Державіаслужба дозволила SkyUp вийти на лінію Київ-Париж.
Додано: Вів 02 кві, 2019 11:17
Только почему-то летать можно в одном направлении... Например, рейс Киев-Фару-Киев летают, а Фару-Киев-Фару (Португалия) СкайАп не летает... Хотя в Португалии украинцев живет пол миллиона, наверное никто из них домой не летает....
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