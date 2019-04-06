В Україні підвищили заробітну платню патрульним поліцейським

Додано: Вів 02 кві, 2019 19:06

vitaliygoodlife написав: Підвищення зарплат це інфляція. Нехай населення має зп 1000 і може купити 500 яблук і Нехай 2000 зп і теж тих самих 500яблук...як не крути треба більше виробляти Підвищення зарплат це інфляція. Нехай населення має зп 1000 і може купити 500 яблук і Нехай 2000 зп і теж тих самих 500яблук...як не крути треба більше виробляти

Если при этом оно произведёт не 500 яблок, а 1000, то инфляции не будет. Но в данном случае речь только о полицейских, а они пока что не всё население. Можно поднять им ЗП в два раза и половину разогнать. Тогда инфляции тоже быть не с чего. Как им после сокращения справляться с тем же объёмом обязанностей - это другой вопрос. Тут главное, чтобы отбор шёл по профкачествам, а не подняли ЗП и места стали настолько вкусными, что их заняли бездельничающие родственники хороших людей. Вот в этом моменте терзают смутные сомнения.Вообще при грамотной организации полицаев много не нужно. В США их традиционно зарплатой не обижают. Поэтому в мелких (несколько сотен человек) американских городах держат только по половине полицая на город, иначе слишком накладно. Ничего, справляется.