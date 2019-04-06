Від початку квітня заробітні плати співробітників патрульної поліції України зросли щонайменше на 2 тисячі гривень.
Дивися повний текст В Україні підвищили заробітну платню патрульним поліцейським.
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Додано: Вів 02 кві, 2019 12:33
В Україні підвищили заробітну платню патрульним поліцейським
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищили заробітну платню патрульним поліцейським.
Додано: Вів 02 кві, 2019 12:33
Неплохо. Но хотелось бы, чтобы раз в полгода шло такое повышение и за года 2-3 выйти на 1000 уе в месяц
Додано: Вів 02 кві, 2019 12:46
За какие такие заслуги? За разбитые "киотские" электрички?
Или может за такое вот:
Додано: Вів 02 кві, 2019 13:02
Fishman, да, уже более-менее
Но каждые пол года на 2к поднимать - это должно соответствовать росту экономики иначе получится дырка в бюджете и очередной перекос по ЗП в профессиях.
Додано: Вів 02 кві, 2019 13:03
На тысячу долларов нужно честно и много работать,а не по карманам пересичных шарить.
Додано: Вів 02 кві, 2019 13:12
Re: В Україні підвищили заробітну платню патрульним поліцейс
Кроха сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
— Пап, ментом быть
хорошо? —
- Да сынок, неплохо -
Я понимаю что в школе можно не учиться, все равно как минимум туда берут всех подряд. Это если не смог реализоваться и найти что то достойное.
У меня лишь один вопрос. А может ли полицейский делать какие либо действия к гражданину(виновен или не виновен, по закону или нет) если у него нет юридического образования? У них знание законов заканчивается перечислением пальцев на одной руке. Они вообще ничего не знают, как они могут выполнять функцию полицейского? Вот когда будут иметь юридическое образование, тогда и можно поговорить про высокие зарплаты. А пока что пасем овец.
Додано: Вів 02 кві, 2019 16:17
Підвищення зарплат це інфляція. Нехай населення має зп 1000 і може купити 500 яблук і Нехай 2000 зп і теж тих самих 500яблук...як не крути треба більше виробляти
Додано: Вів 02 кві, 2019 18:52
Re: В Україні підвищили заробітну платню патрульним поліцейс
Виталик, ты что-то путаИшь. Госслужашие НИЧОГО нэ выроБЛЯютъ Ага.
Додано: Вів 02 кві, 2019 18:55
Как по мне - 10 000, 13 000 это очень маленькая зарплата. Должна быть 1к баксов где то минимум
Додано: Вів 02 кві, 2019 19:06
Если при этом оно произведёт не 500 яблок, а 1000, то инфляции не будет. Но в данном случае речь только о полицейских, а они пока что не всё население. Можно поднять им ЗП в два раза и половину разогнать. Тогда инфляции тоже быть не с чего. Как им после сокращения справляться с тем же объёмом обязанностей - это другой вопрос. Тут главное, чтобы отбор шёл по профкачествам, а не подняли ЗП и места стали настолько вкусными, что их заняли бездельничающие родственники хороших людей. Вот в этом моменте терзают смутные сомнения.
Вообще при грамотной организации полицаев много не нужно. В США их традиционно зарплатой не обижают. Поэтому в мелких (несколько сотен человек) американских городах держат только по половине полицая на город, иначе слишком накладно. Ничего, справляется.
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