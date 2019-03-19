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РФ виділить Білорусі 600
мільйонів доларів кредиту на...

РФ виділить Білорусі 600 мільйонів доларів кредиту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:56

РФ виділить Білорусі 600 мільйонів доларів кредиту на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

Дивися повний текст РФ виділить Білорусі 600 мільйонів доларів кредиту на погашення старого боргу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:56

Где волгари? Почему не расписывают прелести столь нестандартной многоходовочки?
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 16:43

Так Россия приблизится скоро к еще одному порогу НАТО.
В районе Прибалтики Россия уже приблизилась к странам НАТО...
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизиться к границам Западной Европы.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 17:25

И сразу Лука запел песенку об "углублении" и "укреплении" сношений с россией :lol: :lol: :lol:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 10:08

  Sommer написав:Где волгари? Почему не расписывают прелести столь нестандартной многоходовочки?

я конечно, не Волгарь, но как по мне ситуация абсолютно симметрична нашей с МВФ, у которого мы берем один кредит отдать другой.
с той разницей, что Беларуссию никто не обязует деньги просто держать на счетах, как нас - они могут хоть пенсии ими платить.
а экономическая составляющая - это процентный платеж по кредиту, все как всегда. Вы когда в банк ложите, тоже остаетесь без денех, с надеждой, что через год станет больше.
и чо, Соммер, хдэ подвох?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 10:12

  Подолянин написав:И сразу Лука запел песенку об "углублении" и "укреплении" сношений с россией :lol: :lol: :lol:

Ви відстали від життя. Лука вже давно такої пісеньки не співає. Там стосунки тільки погіршуються. Росія закручує гайки вже пару років.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:00

  sequence написав:
  Sommer написав:Где волгари? Почему не расписывают прелести столь нестандартной многоходовочки?

я конечно, не Волгарь, но как по мне ситуация абсолютно симметрична нашей с МВФ, у которого мы берем один кредит отдать другой.
с той разницей, что Беларуссию никто не обязует деньги просто держать на счетах, как нас - они могут хоть пенсии ими платить.
а экономическая составляющая - это процентный платеж по кредиту, все как всегда. Вы когда в банк ложите, тоже остаетесь без денех, с надеждой, что через год станет больше.
и чо, Соммер, хдэ подвох?

Да, Вы не я. А моя позиция однозначна - убереги нас, Боже, от друзей, а от врагов мы сами оборонимся. История учит, что любая так называемая дружба с какой-нибудь из стран ВСЕГДА оборачивалась для РФ налогом кровью (т.е. гибелью людей) и ненужными затратами. Так было 105 лет назад в случае с Сербией, когда в итоге жизнь 170 млн. россиян смыли в унитаз, так было на протяжении всего периода существования СССР, так продолжается и сейчас.
Потому что дружба с Россией - ВСЕГДА за ее счет. Одна Белоруссия стоит нам примерно 10 млрд. долларов в год. А что РФ имеет с ее стороны? Санкционку и контрабанду. А идеальными для страны являются двусторнние отношения по типу российско-польских - внешне стабильно плохих, но абсолютно равноправных и взаимовыгодных в экономическом плане. В этом смысле Петро Алексеевич - ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ для РФ. Продлись его власть еще лет 5 - лучше и желать не надо. Ему, несомненно, удалось бы отодвинуть наши страны так далеко друг от друга, что любая последующая попытка интеграции (в любой форме, но обязательно за счет России), стала бы физически невозможной. Увы, к власти,похоже, придет человек, не только абсолютно не готовый к этому бремени, но и при котором мы вполне можем увидеть новые старые песни о главном - ценах на энергоносители/экспорте ненужной РФ продукции/совместных проектах и прочих подобных вещах, которые российской экономике не нужны в принципе.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:14

  sequence написав:
  Sommer написав:Где волгари? Почему не расписывают прелести столь нестандартной многоходовочки?

я конечно, не Волгарь, но как по мне ситуация абсолютно симметрична нашей с МВФ, у которого мы берем один кредит отдать другой.


Так а где зрадофильские крики, что рашка загоняет Беларусь в кредитное рабство? Ну такие же, какие периодически раздаются от волгарей в темах про МВФ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:29

  Sommer написав:..
..зрадофильские крики, что рашка загоняет Беларусь в кредитное рабство? ..

таки правда загоняет, а чо мне кричать?
я же не беларус, пока что
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:29

Наш поспел везде пострел. Отметился? Возьми с полки пирожок (или как там это у вас называется)
Волгарь
 
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