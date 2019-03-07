RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ скасував декларування
валютних цінностей та іншого...

НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 16:31

НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Дивися повний текст НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого майна за кордоном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 16:31

.... ну да .... борьба же с коррупцией!...
svetoch-10
 
Повідомлень: 236
З нами з: 21.12.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 16:59

Это полный ппц .... товарищи
Чувствуют черти, что подгарать начинает
ceo_xapyro
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 18:05

Виводь крадене за кордон і за це нічого не буде.Це жирна крапка нинішньої влади,яка відчуває свій кінець.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 18:10

Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!!
сова
 
Повідомлень: 637
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 20:50

  сова написав:Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!!

так а я за шо! - как говорил товарищ Гоцман
svetoch-10
 
Повідомлень: 236
З нами з: 21.12.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 21:25

Re: НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого..

  сова написав:Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!!
Как сняли так и вернуть могут... главное страну от паразитов очистить...
Джон
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 16.03.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 00:10

  Джон написав:
  сова написав:Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!!
Как сняли так и вернуть могут... главное страну от паразитов очистить...

Ну у нас пока нет ретроспективного применения законов.
Хотя, я бы на месте нового президента, внес бы в виде закона, как невідкладний, скопированный у англичан вот этот их циркуляр:

С 1 февраля 2018 года вступил в силу Циркуляр 003/2018, предусматривающий применение мер уголовной ответственности, а также конфискацию недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, в отношении физических лиц, которые не смогут по запросу соответствующих органов предоставить сведения о происхождении денежных средств, на которые было приобретено указанное недвижимое имущество.
Циркуляр закрепляет так называемое «Требование об объяснении сомнительного происхождения денежных средств» (Unexplained Wealth Order — UWOs).
Требования Циркуляра распространяются на всех физических лиц нерезидентов ЕС – конечных собственников недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, которые удовлетворяют одному из следующих условий:

1. Являются действующими или находящимися в отставке должностными лицами или членами их семей (PEP);
2. Подозреваются в совершении тяжкого преступления (коррупция, работорговля, торговля наркотиками, отмывание денежных средств).

Для того чтобы возникла потенциальная возможность предъявить требования к физическому лицу об объяснении сомнительного происхождения денежных средств достаточно владеть имуществом на территории Великобритании стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов.
Циркуляр предусматривает наделение полномочиями по проведению расследования в отношении физических лиц следующие органы государственной власти:

Национальное агентство по борьбе с преступностью (the National Crime Agency)
Королевскую налогово-таможенную службу Великобритании (Her Majesty’s Revenue and Customs)
Инспекцию по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (the Financial Conduct Authority)
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (the Serious Fraud Office)
Королевская прокурорская служба (the Crown Prosecution Service).



Указанные службы вправе провести расследование и выявить конечного собственника недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, стоимость которого превышает 50 000 фунтов стерлингов, в том случае, если его владение фактически «спрятано» за структурой юридических лиц. В дальнейшем, сотрудники указанных служб вправе запросить у физического лица сведения о задекларированных доходах в государстве, гражданином которого он является. В том случае, если в ходе расследования будет выявлено, что задекларированные доходы физического лица в разы меньше стоимости его недвижимого имущества, сотрудник указанных служб передает дело на рассмотрение в Высокий Суд (High Court).

При рассмотрении дела в Высоком Суде, недвижимое имущество будет «заморожено» до вынесения Судом решения. Суд рассматривает всю совокупность представленных доказательств и соотносит предоставленные сведения о задекларированном доходе физического лица со стоимостью недвижимого имущества, а также оценивает законность происхождения данных доходов, представляя физическому лицу право дать пояснения относительно источника происхождения доходов.

Какие сведения может запросить суд?

Любые документы, которые будут содержать сведения:

1. Об отношении физического лица к тому или иному имуществу (цепочку корпоративного, фондового или иного владения);

2. О стоимости данного имущества, а также об иных расходах, связанных с его приобретением;

3. Об источнике происхождения денежных средств (например, налоговые формы НДФЛ);

4. Подтверждение декларирования и уплаты налогов с указанного дохода.

Какая предусмотрена ответственность?

Предоставление ложных сведений по вопросу источника доходов, на которые было приобретено недвижимое имущество предусматривает тюремное заключение сроком до 2 лет или штраф;
Конфискация недвижимого имущества в том случае, если Судом будет доказано, что денежные средства были получены незаконным путем.
8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5897
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2831 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
1
3
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін скасував книгу скарг і пропозицій 1, 2
R2 » Сер 06 бер, 2019 13:41
12 565
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 бер, 2019 11:54
AlifeSoft
Київський метрополітен скасував тендер на розробку ТЕО...
R2 » П'ят 22 лют, 2019 13:27
2 117
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 14:06
ЯЧитатель
НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових...
R2 » Сер 13 лют, 2019 23:23
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 23:23
Regenbogen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.