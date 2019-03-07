Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Дивися повний текст НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого майна за кордоном.
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Додано: Вів 02 кві, 2019 16:31
НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого майна за кордоном.
Додано: Вів 02 кві, 2019 18:05
Виводь крадене за кордон і за це нічого не буде.Це жирна крапка нинішньої влади,яка відчуває свій кінець.
Додано: Вів 02 кві, 2019 20:50
Додано: Вів 02 кві, 2019 21:25
Re: НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого..
Додано: Сер 03 кві, 2019 00:10
Ну у нас пока нет ретроспективного применения законов.
Хотя, я бы на месте нового президента, внес бы в виде закона, как невідкладний, скопированный у англичан вот этот их циркуляр:
С 1 февраля 2018 года вступил в силу Циркуляр 003/2018, предусматривающий применение мер уголовной ответственности, а также конфискацию недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, в отношении физических лиц, которые не смогут по запросу соответствующих органов предоставить сведения о происхождении денежных средств, на которые было приобретено указанное недвижимое имущество.
Циркуляр закрепляет так называемое «Требование об объяснении сомнительного происхождения денежных средств» (Unexplained Wealth Order — UWOs).
Требования Циркуляра распространяются на всех физических лиц нерезидентов ЕС – конечных собственников недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, которые удовлетворяют одному из следующих условий:
1. Являются действующими или находящимися в отставке должностными лицами или членами их семей (PEP);
2. Подозреваются в совершении тяжкого преступления (коррупция, работорговля, торговля наркотиками, отмывание денежных средств).
Для того чтобы возникла потенциальная возможность предъявить требования к физическому лицу об объяснении сомнительного происхождения денежных средств достаточно владеть имуществом на территории Великобритании стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов.
Циркуляр предусматривает наделение полномочиями по проведению расследования в отношении физических лиц следующие органы государственной власти:
Национальное агентство по борьбе с преступностью (the National Crime Agency)
Королевскую налогово-таможенную службу Великобритании (Her Majesty’s Revenue and Customs)
Инспекцию по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (the Financial Conduct Authority)
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (the Serious Fraud Office)
Королевская прокурорская служба (the Crown Prosecution Service).
Указанные службы вправе провести расследование и выявить конечного собственника недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, стоимость которого превышает 50 000 фунтов стерлингов, в том случае, если его владение фактически «спрятано» за структурой юридических лиц. В дальнейшем, сотрудники указанных служб вправе запросить у физического лица сведения о задекларированных доходах в государстве, гражданином которого он является. В том случае, если в ходе расследования будет выявлено, что задекларированные доходы физического лица в разы меньше стоимости его недвижимого имущества, сотрудник указанных служб передает дело на рассмотрение в Высокий Суд (High Court).
При рассмотрении дела в Высоком Суде, недвижимое имущество будет «заморожено» до вынесения Судом решения. Суд рассматривает всю совокупность представленных доказательств и соотносит предоставленные сведения о задекларированном доходе физического лица со стоимостью недвижимого имущества, а также оценивает законность происхождения данных доходов, представляя физическому лицу право дать пояснения относительно источника происхождения доходов.
Какие сведения может запросить суд?
Любые документы, которые будут содержать сведения:
1. Об отношении физического лица к тому или иному имуществу (цепочку корпоративного, фондового или иного владения);
2. О стоимости данного имущества, а также об иных расходах, связанных с его приобретением;
3. Об источнике происхождения денежных средств (например, налоговые формы НДФЛ);
4. Подтверждение декларирования и уплаты налогов с указанного дохода.
Какая предусмотрена ответственность?
Предоставление ложных сведений по вопросу источника доходов, на которые было приобретено недвижимое имущество предусматривает тюремное заключение сроком до 2 лет или штраф;
Конфискация недвижимого имущества в том случае, если Судом будет доказано, что денежные средства были получены незаконным путем.
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