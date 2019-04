НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого...

Додано: Сер 03 кві, 2019 00:10

Джон написав: сова написав: Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!! Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!! Как сняли так и вернуть могут... главное страну от паразитов очистить... Как сняли так и вернуть могут... главное страну от паразитов очистить...

Ну у нас пока нет ретроспективного применения законов.Хотя, я бы на месте нового президента, внес бы в виде закона, как невідкладний, скопированный у англичан вот этот их циркуляр:С 1 февраля 2018 года вступил в силу Циркуляр 003/2018, предусматривающий применение мер уголовной ответственности, а также конфискацию недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, в отношении физических лиц, которые не смогут по запросу соответствующих органов предоставить сведения о происхождении денежных средств, на которые было приобретено указанное недвижимое имущество.Циркуляр закрепляет так называемое «Требование об объяснении сомнительного происхождения денежных средств» (Unexplained Wealth Order — UWOs).Требования Циркуляра распространяются на всех физических лиц нерезидентов ЕС – конечных собственников недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, которые удовлетворяют одному из следующих условий:1.(PEP);2. Подозреваются в совершении тяжкого преступления (коррупция, работорговля, торговля наркотиками, отмывание денежных средств).Циркуляр предусматривает наделение полномочиями по проведению расследования в отношении физических лиц следующие органы государственной власти:Национальное агентство по борьбе с преступностью (the National Crime Agency)Королевскую налогово-таможенную службу Великобритании (Her Majesty’s Revenue and Customs)Инспекцию по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (the Financial Conduct Authority)Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (the Serious Fraud Office)Королевская прокурорская служба (the Crown Prosecution Service).Указанные службы вправе провести расследование и выявить конечного собственника недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, стоимость которого превышает 50 000 фунтов стерлингов, в том случае, если его владение фактически «спрятано» за структурой юридических лиц. В дальнейшем, сотрудники указанных служб вправе запросить у физического лица сведения о задекларированных доходах в государстве, гражданином которого он является. В том случае, если в ходе расследования будет выявлено, что задекларированные доходы физического лица в разы меньше стоимости его недвижимого имущества, сотрудник указанных служб передает дело на рассмотрение в Высокий Суд (High Court).При рассмотрении дела в Высоком Суде, недвижимое имущество будет «заморожено» до вынесения Судом решения. Суд рассматривает всю совокупность представленных доказательств, представляя физическому лицу право дать пояснения относительно источника происхождения доходов.Любые документы, которые будут содержать сведения:1. Об отношении физического лица к тому или иному имуществу (цепочку корпоративного, фондового или иного владения);2. О стоимости данного имущества, а также об иных расходах, связанных с его приобретением;3.(например, налоговые формы НДФЛ);4.декларированияс указанного дохода.Предоставление ложных сведений по вопросу источника доходов, на которые было приобретено недвижимое имущество предусматриваетсроком до 2 лет или штраф;недвижимого имущества в том случае, если Судом будет доказано, что денежные средства были получены незаконным путем.