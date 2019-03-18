Навесні українцям піднімуть ціни на газ.
Дивися повний текст Комунальники готуються до зростання цін на газ – погоджують тарифи.
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Додано: Вів 02 кві, 2019 16:39
Комунальники готуються до зростання цін на газ –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Комунальники готуються до зростання цін на газ – погоджують тарифи.
Додано: Вів 02 кві, 2019 16:40
Мне кажется хватит нас спасать.... Мы не просили.... Дефолт это ваш косяк, а так получается опять мы платим за вашу заботу о нас же...... достали товарищи уже.....
Додано: Вів 02 кві, 2019 18:04
Зато у гроси 10 лямов доход, у Параш***и - 1,5 лярдов, у аквакова так же до фига ...
Додано: Вів 02 кві, 2019 21:23
Re: Комунальники готуються до зростання цін на газ –...
Додано: Вів 02 кві, 2019 22:13
Додано: Вів 02 кві, 2019 23:43
Ну, я даже не стану приводить цитаты яценюка, который "за базар не ответил" и вот он уже никто - про то, сколько стоить должен украинский газ для населения
Ведь есть нечто посвежее от пока действующего гаранта
"Ціни на газ ми перерахуємо у менший бік, бо Україна переплачувала корупційну складову. І саме головне, що ми зупинили, щоби газ був політичною зброєю проти нашої вільної незаленжної держави", - сказав Порошенко ( червень 2017 р.)
Днями прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що змушений був підняти ціну на газ для населення в кінці 2018 року, щоб уникнути дефолту. Черговий “порятунок українців” у вигляді підвищення ціни газу намічено урядом на 1 травня 2019 року... Якщо в найближчі місяць-два уряд України не перегляне умови співпраці з МВФ і не змінить план підвищення цін на газ, у другому півріччі нас очікує зростання платіжок ще мінімум на 20%, а на початку 2020 року ще на 25%
І саме головне, що ми зупинили, щоби газ був політичною зброєю проти нашої вільної незаленжної держави
І саме головне, що ми зупинили балаболов - скажет им в ответ страна в 111-й день года, попутно поздравив западную Украину. С праздником Пасхи
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