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Комунальники готуються до
зростання цін на газ –...

Комунальники готуються до зростання цін на газ –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 16:39

Комунальники готуються до зростання цін на газ –...

Пропонуємо до обговорення:
Навесні українцям піднімуть ціни на газ.

Дивися повний текст Комунальники готуються до зростання цін на газ – погоджують тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 16:40

Мне кажется хватит нас спасать.... Мы не просили.... Дефолт это ваш косяк, а так получается опять мы платим за вашу заботу о нас же...... достали товарищи уже.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 18:04

Зато у гроси 10 лямов доход, у Параш***и - 1,5 лярдов, у аквакова так же до фига ...
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 21:23

Re: Комунальники готуються до зростання цін на газ –...

  svetoch-10 написав:достали товарищи уже.....
а как же обещания пока еще хАранта и Гроси что вот - газ подешевел и цену поднимать не будем?
хАрант с вероятностью 99% скоро станет не хАрантом, а вот Гросе за обещания отвечать то придется.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 22:13

  сова написав:Зато у гроси 10 лямов доход, у Параш***и - 1,5 лярдов, у аквакова так же до фига ...

Я так розумію проти Параш*** голосував. Ось прийде Зеленський і порішає цю проблему, чого ти так хвилюєшся?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 23:43

Ну, я даже не стану приводить цитаты яценюка, который "за базар не ответил" и вот он уже никто - про то, сколько стоить должен украинский газ для населения :wink:

Ведь есть нечто посвежее от пока действующего гаранта 8)

"Ціни на газ ми перерахуємо у менший бік, бо Україна переплачувала корупційну складову. І саме головне, що ми зупинили, щоби газ був політичною зброєю проти нашої вільної незаленжної держави", - сказав Порошенко ( червень 2017 р.)


Днями прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що змушений був підняти ціну на газ для населення в кінці 2018 року, щоб уникнути дефолту. Черговий “порятунок українців” у вигляді підвищення ціни газу намічено урядом на 1 травня 2019 року... Якщо в найближчі місяць-два уряд України не перегляне умови співпраці з МВФ і не змінить план підвищення цін на газ, у другому півріччі нас очікує зростання платіжок ще мінімум на 20%, а на початку 2020 року ще на 25%

І саме головне, що ми зупинили, щоби газ був політичною зброєю проти нашої вільної незаленжної держави

І саме головне, що ми зупинили балаболов - скажет им в ответ страна в 111-й день года, попутно поздравив западную Украину. С праздником Пасхи :mrgreen:
EKO
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