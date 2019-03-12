Приватний бізнес зможе профінансувати розвиток системи охорони здоров'я.
Дивися повний текст Супрун розповіла, яку роль відіграє бізнес в медицині.
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Додано: Вів 02 кві, 2019 18:08
Супрун розповіла, яку роль відіграє бізнес в медицині
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Супрун розповіла, яку роль відіграє бізнес в медицині.
Додано: Сер 03 кві, 2019 05:14
А есть кому лечить? Если врачей нет, или они никогда не блистали, с чего бы они вдруг начали лечить? Или кто-то ждет что кто-то взмахнет волшебной палочкой, подкрутит там что-то в министерстве, и у всех внезапно прорежется талант.
Такая работа делается системно и долго, начиная от образования до общественных взаимоотношений, но у нас все надеются на волшебника который на голубом вертолете прилетит.
Додано: Сер 03 кві, 2019 06:23
Re: Супрун розповіла, яку роль відіграє бізнес в медицині
1)Сейчас бывшие капиталистические страны становятся все более социалистическими(увеличиваются социальные траты государства).
2)А бывшие социалистические страны становятся все более капиталистическими(урезаются социальные траты государства).
Чтобы стать более конкурентноспособными на всем постсоветском пространстве урезаются социальные плюшки.
Очень жаль, потому как я тоже уже в возрасте и стал больше болеть. И вижу что лечится становится все сложнее и дороже.
Додано: Сер 03 кві, 2019 15:38
Такой же "не миф" - что с 1 апреля тем кто не подписал ̶ф̶и̶л̶ь̶к̶и̶н̶у̶ ̶г̶р̶а̶м̶о̶т̶у̶ декларацию (по разным причинам) - уже отказывают в мед.обслуживании, так как за таких людей врачам сняли финансирование полностью. 0 грн. платят за таких пациентов. Это так же незаконно, как и пребывание гражданки США Супрун на должности И.О. министра годами, которая сама назначает себе заместителей, хотя у и.о. министра нет таких полномочий.
А наш генпрокулол в упор не видит в этом нарушений и ни одна падлюка не подарит ему новые "очки"
Потому что - бизнес.
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