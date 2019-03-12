RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Супрун розповіла, яку роль
відіграє бізнес в медицині

Супрун розповіла, яку роль відіграє бізнес в медицині
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 18:08

Супрун розповіла, яку роль відіграє бізнес в медицині

Пропонуємо до обговорення:
Приватний бізнес зможе профінансувати розвиток системи охорони здоров'я.

Дивися повний текст Супрун розповіла, яку роль відіграє бізнес в медицині.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 19:46

А лечить когда начнут ? И тишина :)
Igorten
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 05:14

А есть кому лечить? Если врачей нет, или они никогда не блистали, с чего бы они вдруг начали лечить? Или кто-то ждет что кто-то взмахнет волшебной палочкой, подкрутит там что-то в министерстве, и у всех внезапно прорежется талант.

Такая работа делается системно и долго, начиная от образования до общественных взаимоотношений, но у нас все надеются на волшебника который на голубом вертолете прилетит.
nitra
 
Повідомлень: 885
З нами з: 11.01.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 06:23

Re: Супрун розповіла, яку роль відіграє бізнес в медицині

1)Сейчас бывшие капиталистические страны становятся все более социалистическими(увеличиваются социальные траты государства).
2)А бывшие социалистические страны становятся все более капиталистическими(урезаются социальные траты государства).

Чтобы стать более конкурентноспособными на всем постсоветском пространстве урезаются социальные плюшки.
Очень жаль, потому как я тоже уже в возрасте и стал больше болеть. И вижу что лечится становится все сложнее и дороже. :(
Yura_Gag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 13.04.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 09:21

медицина это и есть бизнес
yuriy9946
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 18.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 12:06

бизнес по-украински - это распиливание бюджета
telesystem444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 15.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:38

Такой же "не миф" - что с 1 апреля тем кто не подписал ̶ф̶и̶л̶ь̶к̶и̶н̶у̶ ̶г̶р̶а̶м̶о̶т̶у̶ декларацию (по разным причинам) - уже отказывают в мед.обслуживании, так как за таких людей врачам сняли финансирование полностью. 0 грн. платят за таких пациентов. Это так же незаконно, как и пребывание гражданки США Супрун на должности И.О. министра годами, которая сама назначает себе заместителей, хотя у и.о. министра нет таких полномочий.

А наш генпрокулол в упор не видит в этом нарушений и ни одна падлюка не подарит ему новые "очки" :arrow:

Потому что - бизнес.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5897
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2831 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
1
3
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дубілет розповів, які нові бізнес-напрями планує...
R2 » П'ят 29 бер, 2019 02:03
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 бер, 2019 00:51
Valeriy237
Супрун задекларувала 354 тисячі доходу і рахунок в США
R2 » Сер 27 бер, 2019 10:38
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 10:38
magneet
Бізнес не відчув змін на митниці - дослідження
R2 » Вів 12 бер, 2019 09:20
5 202
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 бер, 2019 11:11
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.