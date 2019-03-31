Що стосується вторинної нерухомості, то її ціна, навпаки, підскочила у січні.
Дивися повний текст Ціна будинків вторинної нерухомості у Києві підскочила.
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Додано: Вів 02 кві, 2019 20:45
Ціна будинків вторинної нерухомості у Києві підскочила
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Дивися повний текст Ціна будинків вторинної нерухомості у Києві підскочила.
Додано: Вів 02 кві, 2019 20:45
В Зеленой Горе, Вашаве и Кракове, не в центре- цены 1100$ за квадрат, только вот там уже SEPA и EU. С потолка цены в Киеве лепят.
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