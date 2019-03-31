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Ціна будинків вторинної
нерухомості у Києві підскочила

Ціна будинків вторинної нерухомості у Києві підскочила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 20:45

Ціна будинків вторинної нерухомості у Києві підскочила

Пропонуємо до обговорення:
Що стосується вторинної нерухомості, то її ціна, навпаки, підскочила у січні.

Дивися повний текст Ціна будинків вторинної нерухомості у Києві підскочила.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 20:45

В Зеленой Горе, Вашаве и Кракове, не в центре- цены 1100$ за квадрат, только вот там уже SEPA и EU. С потолка цены в Киеве лепят.
dramiel87
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