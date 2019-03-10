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В Грузії стартує виробництво електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 кві, 2019 20:57
Пропонуємо до обговорення:
Під грузинським брендом вперше буде створено автомобіль на електротязі.
Дивися повний текст В Грузії стартує виробництво електромобілів
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Додано: Вів 02 кві, 2019 22:36
а де ж йошкін кот ЗАЗ-електроніка?!?!
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