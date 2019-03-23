На другому місці за цим показником - Ощадбанк.
Дивися повний текст Стали відомі лідери з притоку депозитів серед банків за січень-лютий (таблиця).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 кві, 2019 20:58
Стали відомі лідери з притоку депозитів серед банків за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі лідери з притоку депозитів серед банків за січень-лютий (таблиця).
Додано: Вів 02 кві, 2019 20:58
а у физ лиц оказывается Универсал банк ... интересно какая доля из них у Кота ?
Додано: Вів 02 кві, 2019 22:35
90+%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|