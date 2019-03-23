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Стали відомі лідери з притоку
депозитів серед банків за...

Стали відомі лідери з притоку депозитів серед банків за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 20:58

Стали відомі лідери з притоку депозитів серед банків за...

Пропонуємо до обговорення:
На другому місці за цим показником - Ощадбанк.

Дивися повний текст Стали відомі лідери з притоку депозитів серед банків за січень-лютий (таблиця).
R2
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а у физ лиц оказывается Универсал банк ... интересно какая доля из них у Кота ?
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greenozon
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