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Ferrexpo примусово викупить акції у міноритаріїв...
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Додано: Сер 03 кві, 2019 08:44
Пропонуємо до обговорення:
Ferrexpo AG (Швейцарія), якій належить 99,11% акцій ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, Горішні Плавні Полтавської обл.), найбільшого виробника залізорудних окатишів в Україні, має намір використовувати право проведення squeeze-out (примусового викупу акцій) у міноритаріїв.
Дивися повний текст Ferrexpo примусово викупить акції у міноритаріїв Полтавського ГЗК
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Додано: Сер 03 кві, 2019 08:44
Акции КрАЗа Жеваго выкупить не хочет?
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