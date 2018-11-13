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Ferrexpo примусово викупить
акції у міноритаріїв...

Ferrexpo примусово викупить акції у міноритаріїв...
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 08:44

Ferrexpo примусово викупить акції у міноритаріїв...

Пропонуємо до обговорення:
Ferrexpo AG (Швейцарія), якій належить 99,11% акцій ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, Горішні Плавні Полтавської обл.), найбільшого виробника залізорудних окатишів в Україні, має намір використовувати право проведення squeeze-out (примусового викупу акцій) у міноритаріїв.

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Акции КрАЗа Жеваго выкупить не хочет?
sergnemo68
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