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Харківміськгаз сам зробив
перерахунок споживачам

Харківміськгаз сам зробив перерахунок споживачам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 08:48

Харківміськгаз сам зробив перерахунок споживачам

Пропонуємо до обговорення:
Харківміськгаз сам зробив перерахунок споживачам, в платіжках яких були донарахування, повідомив в Facebook начальник департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 08:48

Не распространяйте очередное враньё.В платёжках за март те же доначисления и никакого пересчёта.
sena_2008atp
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