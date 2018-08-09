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Харківміськгаз сам зробив перерахунок споживачам
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Додано: Сер 03 кві, 2019 08:48
Пропонуємо до обговорення:
Харківміськгаз сам зробив перерахунок споживачам, в платіжках яких були донарахування, повідомив в Facebook начальник департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 08:48
Не распространяйте очередное враньё.В платёжках за март те же доначисления и никакого пересчёта.
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