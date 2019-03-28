RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
31 грн/$: Morgan Stanley
спрогнозували курс гривні до...

31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 08:58

31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до...

Пропонуємо до обговорення:
За прогнозом інвестбанку, до кінця 2019 курс гривні знизиться по відношенню до долара з сьогоднішніх рівнів.

Дивися повний текст 31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до кінця 2019 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 08:59

Вот уж кого не следует слушать, так єто Morgan Stanley. Банк известен тенденциозними прогнозами, очевидно, предоплаченими внешними факторами.
Energy Adept
 
Повідомлень: 96
З нами з: 09.08.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 10:36

"Аналітики американського інвестбанку передбачають зниження темпів зростання ВВП до 2,7% в 2019 році " - катастрофа
Rainbow
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 11:51

Re: 31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до...

А их ожидания по Украине когда нибудь совпадали?
p_a_l
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:01

Re: 31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до...

Бессмысленно делать прогнозы, не дождавшись результатов второго тура. Может, 31, может, 29, а может, и 91, если сильно почудить. И не обязательно до конца года ждать...
headshaker
 
Повідомлень: 831
З нами з: 08.05.15
Подякував: 813 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні
R2 » Суб 06 кві, 2019 10:30
4 671
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2019 21:40
Джон
Експерти спрогнозували, що буде з цінами на житло в Києві
R2 » Суб 06 кві, 2019 17:08
0 98
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2019 17:08
R2
Міжбанк: курс безготівкового долара стартував з рівнів...
R2 » Чет 28 бер, 2019 14:43
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2019 14:43
svatoslavhromysev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.