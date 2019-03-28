За прогнозом інвестбанку, до кінця 2019 курс гривні знизиться по відношенню до долара з сьогоднішніх рівнів.
Дивися повний текст 31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до кінця 2019 року.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 08:58
31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до кінця 2019 року.
Додано: Сер 03 кві, 2019 08:59
Вот уж кого не следует слушать, так єто Morgan Stanley. Банк известен тенденциозними прогнозами, очевидно, предоплаченими внешними факторами.
Додано: Сер 03 кві, 2019 10:36
"Аналітики американського інвестбанку передбачають зниження темпів зростання ВВП до 2,7% в 2019 році " - катастрофа
Додано: Сер 03 кві, 2019 11:51
Re: 31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до...
А их ожидания по Украине когда нибудь совпадали?
Додано: Сер 03 кві, 2019 15:01
Re: 31 грн/$: Morgan Stanley спрогнозували курс гривні до...
Бессмысленно делать прогнозы, не дождавшись результатов второго тура. Может, 31, может, 29, а может, и 91, если сильно почудить. И не обязательно до конца года ждать...
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