Дізнатись про те, чи потрапляло авто в аварії або інформацію про право власності, або чи накладені на машину штрафи можна онлайн.
Дивися повний текст Українці зможуть дізнатись онлайн, чи накладено штрафи на автомобіль.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 10:34
Українці зможуть дізнатись онлайн, чи накладено штрафи...
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Дивися повний текст Українці зможуть дізнатись онлайн, чи накладено штрафи на автомобіль.
Додано: Сер 03 кві, 2019 10:34
Ця послуга входить у сплачені нами податки, чи захочуть додатково постригти капусти?
Додано: Сер 03 кві, 2019 14:53
Додано: Сер 03 кві, 2019 18:39
А то, что это раскрытие личных данных без согласия на то собственника - вообще никого не волнует?! д*****!
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