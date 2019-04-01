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Українці зможуть дізнатись
онлайн, чи накладено штрафи...

Українці зможуть дізнатись онлайн, чи накладено штрафи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 10:34

Українці зможуть дізнатись онлайн, чи накладено штрафи...

Пропонуємо до обговорення:
Дізнатись про те, чи потрапляло авто в аварії або інформацію про право власності, або чи накладені на машину штрафи можна онлайн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 10:34

Ця послуга входить у сплачені нами податки, чи захочуть додатково постригти капусти?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:53

  Rainbow написав:Ця послуга входить у сплачені нами податки, чи захочуть додатково постригти капусти?


в статье написано как.
фокус в том, что надо получить ЭЦП.
Bank ID платный и не все операторы его поддерживают.
wkbapka2019
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:39

А то, что это раскрытие личных данных без согласия на то собственника - вообще никого не волнует?! д*****!
albondarenko13
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