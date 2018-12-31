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Насіров називає себе главою
ДФС і з прибутком у 6...

Насіров називає себе главою ДФС і з прибутком у 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 10:53

Насіров називає себе главою ДФС і з прибутком у 6...

Пропонуємо до обговорення:
Звітність за 2018 рік була оприлюднена в Єдиному держреєстрі 1 квітня.

Дивися повний текст Насіров називає себе главою ДФС і з прибутком у 6 гривень стабільно декларує мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 10:53

Интересно, возможно у нас орагизовать ведомство, которое действительно сможет заботиться о национальных интересах, как Массад, например? Что бы искасли людей, которые злоупотребили служебным или социальным положением с целью незаконно заполучить средства Украинского Государства, и помогали им, и людям и их активам, верунться обратно в Украину. Было бы здорово, если бы это было возможно. Но, наверное, нет.
truestorytvua
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 12:58

Вот и пример "успешной борьбы с коррупцией" и эффективность работы различных антикоррупционных бюро которые наплодила действующая власть и "честность" судебной системы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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