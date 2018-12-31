Звітність за 2018 рік була оприлюднена в Єдиному держреєстрі 1 квітня.
Дивися повний текст Насіров називає себе главою ДФС і з прибутком у 6 гривень стабільно декларує мільйони.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 10:53
Насіров називає себе главою ДФС і з прибутком у 6...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Насіров називає себе главою ДФС і з прибутком у 6 гривень стабільно декларує мільйони.
Додано: Сер 03 кві, 2019 10:53
Интересно, возможно у нас орагизовать ведомство, которое действительно сможет заботиться о национальных интересах, как Массад, например? Что бы искасли людей, которые злоупотребили служебным или социальным положением с целью незаконно заполучить средства Украинского Государства, и помогали им, и людям и их активам, верунться обратно в Украину. Было бы здорово, если бы это было возможно. Но, наверное, нет.
Додано: Сер 03 кві, 2019 12:58
Вот и пример "успешной борьбы с коррупцией" и эффективность работы различных антикоррупционных бюро которые наплодила действующая власть и "честность" судебной системы.
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