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В Україні змінились суми виплат коштів за відрядження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 кві, 2019 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст В Україні змінились суми виплат коштів за відрядження
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Додано: Сер 03 кві, 2019 11:46
Навіщо такі новини в квітні, в січні треба повідомляти.
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