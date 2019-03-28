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Життя за Києвом: новий рейтинг
забудовників столичного...

Життя за Києвом: новий рейтинг забудовників столичного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 11:30

Життя за Києвом: новий рейтинг забудовників столичного...

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Дивися повний текст Життя за Києвом: новий рейтинг забудовників столичного передмістя.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 11:31

а таблица где?
Tamagoch
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