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Вартість контрактного навчання
в українських вишах може...

Вартість контрактного навчання в українських вишах може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 11:46

Вартість контрактного навчання в українських вишах може...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти і науки розробили проект постанови, яка встановлює мінімальну вартість контракту в розмірі 60% суми, котру університет у середньому витрачає на студента.

Дивися повний текст Вартість контрактного навчання в українських вишах може суттєво зрости.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 11:46

У нас колледж может быть стартом для поступления в вузы за границей. Но английский должен быть на высоте и иметься бумажка с подтверждением того(курсы с лицензией).
p_a_l
 
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