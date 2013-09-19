|
|
Вартість контрактного навчання в українських вишах може...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 кві, 2019 11:46
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти і науки розробили проект постанови, яка встановлює мінімальну вартість контракту в розмірі 60% суми, котру університет у середньому витрачає на студента.
Дивися повний текст Вартість контрактного навчання в українських вишах може суттєво зрости
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88252
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 03 кві, 2019 11:46
У нас колледж может быть стартом для поступления в вузы за границей. Но английский должен быть на высоте и иметься бумажка с подтверждением того(курсы с лицензией).
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1971
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор