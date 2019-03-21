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У Мін'юсті розповіли, як стягнути аліменти з тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 кві, 2019 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Серед українців, які перебувають за кордоном, є ті, хто ухиляється від сплати аліментів. Це створює низку життєвих проблем для їхніх дітей, що залишилися в Україні.
Дивися повний текст У Мін'юсті розповіли, як стягнути аліменти з тих, хто виїхав за кордон
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R2
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Додано: Сер 03 кві, 2019 12:22
Бред полный. Человек выехал через Польшу, а живет скажем в Португалии, отношений с женой и ребенком не поддерживает (они не знают его реальное место нахождения), куда запрос направлять? А если он к тому же там работает не официально? А если это не ЕС а скажем страны Африки или Индо-Китая, там вообще никаких двухсторонних договоров нет. Мужчин гос-во превращает в рабов, почему нет никаких наказаний за сделанный аборт или беременность без согласия партнера? В селах малолетки начинают половую жизнь с 15-лет, к 21-22 годам у них уже 2-3 детей от разных мужчин от которых с каждого "страдальца" получают причитающиеся алименты, дети брошены на престарелых родителей, а сами девки промышляют проституцией в тех же Турции и ЕС. Где справедливость?
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agcsc
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Додано: Сер 03 кві, 2019 15:19
agcsc написав:
Бред полный. ... Где справедливость?
Так а чему ты удивляешься? Там в мин.юсте такие граматеи сидят, что с них даже уборшицы на юрфаке смеются
Вот от какого большого ума так можно было прописать в новой редакции УК про изнасилование: — это «совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица
с использованием гениталий или любого другого предмета без добровольного согласия лица
»?
Под это определение подходит: и язык в ухе, и в тухесе
А с другой стороны, если срашнючая жирная бабища (Ж.) напоила и привязала мужичка (М.), отсосала, а потом села на него и трахнула - то, согласно этой статье никакого изнасилования не было, так как она ему никуда не проникала.
де*** правят нашей страной. Надеюсь очень, что обратный отсчет уже пошел и осталось им совсем недолго
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EKO
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