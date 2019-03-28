Кабінет Міністрів дозволив НАК "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення нижче ніж 8,55 гривень за кубометр.
Дивися повний текст Кабмін дозволив \"Нафтогазу\" продавати газ населенню дешевше.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 14:07
Кабмін дозволив "Нафтогазу" продавати газ населенню дешевше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін дозволив \"Нафтогазу\" продавати газ населенню дешевше.
Додано: Сер 03 кві, 2019 14:18
Клоуны. После отопительного сезона в жепу себе этот газ дешевле закачивайте. Я уже 5 месяцев плачу вам по вашей рыночной цене, куда идут эти деньги? Где увеличение добычи украинского газа. Я уже шесть лет плачу почти двухкратную цену за бензин, с учетом ваших акцизов - где ремонт дорог? Сидит куча дармоедов на госдолжностях, бумагу переводят только на свои писульки, долой всех по безвизу с конфискацией имущества.
Додано: Сер 03 кві, 2019 15:44
Re: Кабмін дозволив
чо та эти предвыборные обицянки меня прикумарили. А как же обязательство перед МВФ поднять цены в мае 2019? Может, они решили в апреле опустить, чтобы в мае поднять?
весь апрель никому не верь
Додано: Сер 03 кві, 2019 17:22
sequence, ну так они может быть снизят на 30 коп/куб в апреле, а в мае поднимут до 11 грн/куб - бо так хочет МыВыФы.
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