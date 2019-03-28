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Кабмін дозволив "Нафтогазу"
продавати газ населенню дешевше

Кабмін дозволив "Нафтогазу" продавати газ населенню дешевше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:07

Кабмін дозволив "Нафтогазу" продавати газ населенню дешевше

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів дозволив НАК "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення нижче ніж 8,55 гривень за кубометр.

Дивися повний текст Кабмін дозволив \"Нафтогазу\" продавати газ населенню дешевше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:07

ау..ау..ау.. а де рынок газа.... опять попахивает совком.......
yil56
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:18

Клоуны. После отопительного сезона в жепу себе этот газ дешевле закачивайте. Я уже 5 месяцев плачу вам по вашей рыночной цене, куда идут эти деньги? Где увеличение добычи украинского газа. Я уже шесть лет плачу почти двухкратную цену за бензин, с учетом ваших акцизов - где ремонт дорог? Сидит куча дармоедов на госдолжностях, бумагу переводят только на свои писульки, долой всех по безвизу с конфискацией имущества.
simsurfs
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:15

так после выборов зимой наверстают
дынин
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:44

Re: Кабмін дозволив

чо та эти предвыборные обицянки меня прикумарили. А как же обязательство перед МВФ поднять цены в мае 2019? Может, они решили в апреле опустить, чтобы в мае поднять?
весь апрель никому не верь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 17:22

sequence, ну так они может быть снизят на 30 коп/куб в апреле, а в мае поднимут до 11 грн/куб - бо так хочет МыВыФы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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