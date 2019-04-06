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Бренд чеського пива запустив виробництво в Україні
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Додано: Сер 03 кві, 2019 14:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.
Дивися повний текст Бренд чеського пива запустив виробництво в Україні
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R2
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Додано: Сер 03 кві, 2019 14:11
"Козел" вже колись варився в Україні. На донецькому пивзаводі "Сармат".
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NetSerpent
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Додано: Сер 03 кві, 2019 16:07
NetSerpent написав:
"Козел" вже колись варився в Україні. На донецькому пивзаводі "Сармат".
Теперь там другие "козлы".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Сер 03 кві, 2019 18:53
Очень рад, люблю это пиво, особенно темное.
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Попаданец
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Додано: Сер 03 кві, 2019 19:07
надеюсь это так быстро не испоганится , как предыдущее
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victoringbr
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Додано: Сер 03 кві, 2019 19:58
Отличное пиво. На третьем месте у меня после Праздроя и Будвайзера.
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astatempo
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Додано: Чет 04 кві, 2019 08:28
Не. Ждем Будвайзер с Гамбринусом!
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Подолянин
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Додано: Чет 04 кві, 2019 13:13
Ждем BrewDog, Stone, Omnipolo, Garage, Wylam, Trillium, Mikkeller ;)
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lauder7
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Додано: Чет 04 кві, 2019 20:16
Прикольно так коментарии исчезают. Пишу ещё раз : испортили ещё и это пиво. Очередная ослинная моча будет, а не чешское.
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Ratatui
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