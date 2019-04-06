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Бренд чеського пива запустив
виробництво в Україні

Бренд чеського пива запустив виробництво в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:11

Бренд чеського пива запустив виробництво в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.

Дивися повний текст Бренд чеського пива запустив виробництво в Україні.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:11

"Козел" вже колись варився в Україні. На донецькому пивзаводі "Сармат".
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:07

  NetSerpent написав:"Козел" вже колись варився в Україні. На донецькому пивзаводі "Сармат".


Теперь там другие "козлы".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:53

Re: Бренд чеського пива запустив виробництво в Україні

Очень рад, люблю это пиво, особенно темное.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 19:07

надеюсь это так быстро не испоганится , как предыдущее
victoringbr
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 19:58

Отличное пиво. На третьем месте у меня после Праздроя и Будвайзера.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 08:28

Не. Ждем Будвайзер с Гамбринусом!
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 13:13

Ждем BrewDog, Stone, Omnipolo, Garage, Wylam, Trillium, Mikkeller ;)
lauder7
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:16

Прикольно так коментарии исчезают. Пишу ещё раз : испортили ещё и это пиво. Очередная ослинная моча будет, а не чешское.
Ratatui
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