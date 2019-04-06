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В Україні заборонили нерегулярне
пряме авіасполучення з...

В Україні заборонили нерегулярне пряме авіасполучення з...
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:44

В Україні заборонили нерегулярне пряме авіасполучення з...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією за винятком рейсів, необхідних для забезпечення роботи місій ООН, ОБСЄ та Червоного хреста.

Дивися повний текст В Україні заборонили нерегулярне пряме авіасполучення з Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:44

..и че, будут сбивать чартеры??.. медведчуку и Ко напрячься??...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:54

Re: В Україні заборонили нерегулярне пряме авіасполучення з.

Все что у нас принимают, выполняют только в разрезе пересичных, панов это не касается.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:57

  R2 написав:
Кабінет Міністрів заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією за винятком рейсів, необхідних для забезпечення роботи місій ООН, ОБСЄ та Червоного хреста.



А че, так оказывается чартерные рейсы можно было и не через Минск и Гомель, что ли?


...сказали авиаперевозчики.

Делают из людей дураков, прикрывая подгоревшие тухесы кума и пети.

Без спецразрешения от СБУ и от администрации президента, кстати, с обеих сторон границы - прямые перелеты. Ага, да, конечно 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:10

  EKO написав:
  R2 написав:
Кабінет Міністрів заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією за винятком рейсів, необхідних для забезпечення роботи місій ООН, ОБСЄ та Червоного хреста.



А че, так оказывается чартерные рейсы можно было и не через Минск и Гомель, что ли?


...сказали авиаперевозчики.

Делают из людей дураков, прикрывая подгоревшие тухесы кума и пети.

Без спецразрешения от СБУ и от администрации президента, кстати, с обеих сторон границы - прямые перелеты. Ага, да, конечно 8)


Можно было - Украина запретила прилёт российских рейсов и чартеров, Россия в ответ - украинских. Иными словами, если какой-то, в виде исключения, украинский самолёт Россия принимала, то у Украины не было законных оснований его не выпускать. Тем более, если владелец летел на своём личном самолёте.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 20:54

маразм крепчает...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 22:47

  warlamp написав:
  EKO написав:

Можно было - Украина запретила прилёт российских рейсов и чартеров, Россия в ответ - украинских. Иными словами, если какой-то, в виде исключения, украинский самолёт Россия принимала, то у Украины не было законных оснований его не выпускать. Тем более, если владелец летел на своём личном самолёте.




Правда? 8) И сколько самолетов слетало в рф из Украины за последних 3 года?
Ведь можно было 8)
Для вылета любого самолета надо предварительно получить разрешение от нескольких служб. Попробуйте получить разрешение для вылета на Москву, если ваша фамилия не Медведчук или Порошенко.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 10:39

не прошло и 5 лет
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 21:49

  EKO написав:
  warlamp написав:
  EKO написав:

Можно было - Украина запретила прилёт российских рейсов и чартеров, Россия в ответ - украинских. Иными словами, если какой-то, в виде исключения, украинский самолёт Россия принимала, то у Украины не было законных оснований его не выпускать. Тем более, если владелец летел на своём личном самолёте.




Правда? 8) И сколько самолетов слетало в рф из Украины за последних 3 года?
Ведь можно было 8)
Для вылета любого самолета надо предварительно получить разрешение от нескольких служб. Попробуйте получить разрешение для вылета на Москву, если ваша фамилия не Медведчук или Порошенко.


Повторяю,полёты украинских самолётов в РФ запретила Россия,в качестве зеркального ответа, а не Украина. Если РФ вдруг разрешила какому - нибудь украинскому частному самолётику перелёт, то у Украины не было оснований не выпускать его. Это был очередной ляпсус наших горе-законодателей. К тому же, это был не рейс, не чартер, а простой перелёт на своём личном самолёте Медведчука с другом. Понятие чартер(фрахт) здесь не применимо - владелец самолёта не может сам у себя зафрахтовать своё воздушное судно и свой экипаж. Теперь эта лазейка прикрылась.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 01:25

  warlamp написав:
  EKO написав:
  EKO написав:


Правда? 8) И сколько самолетов слетало в рф из Украины за последних 3 года?
Ведь можно было 8)
Для вылета любого самолета надо предварительно получить разрешение от нескольких служб. Попробуйте получить разрешение для вылета на Москву, если ваша фамилия не Медведчук или Порошенко.


Повторяю,полёты украинских самолётов в РФ запретила Россия,в качестве зеркального ответа, а не Украина. Если РФ вдруг разрешила какому - нибудь украинскому частному самолётику перелёт, то у Украины не было оснований не выпускать его. Это был очередной ляпсус наших горе-законодателей. К тому же, это был не рейс, не чартер, а простой перелёт на своём личном самолёте Медведчука с другом. Понятие чартер(фрахт) здесь не применимо - владелец самолёта не может сам у себя зафрахтовать своё воздушное судно и свой экипаж. Теперь эта лазейка прикрылась.


Сиди, я сам открою

Все частные личные самолеты нашей Ылиты, не на украинской, а на офшорной регистрации, т.е. других стран. И у кума - не исключение. Т.е. ничего не мешало им летать - по вашему мнению. Но, почему то, кроме кума никто и не летал эти года. Потому что, без разрешения - не взлетит никто, тем более на россию. Флайрадар изучайте 8)
EKO
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