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Нацбанк анонсував нові
пом'якшення на валютному ринку

Нацбанк анонсував нові пом'якшення на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:02

Нацбанк анонсував нові пом'якшення на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
НБУ рамках подальшого пом'якшення регулювання на валютному ринку планує скасувати обов'язковий продаж валюти.

Дивися повний текст Нацбанк анонсував нові пом'якшення на валютному ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:02

Для удачного вывода бабла.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:13

а то бало до этого не выводили
дынин
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 00:47

Кредиты на покупку валюты?
А кто у нас таким занимается? Да и почему позволяют таким заниматься, пусть берут кредиты в валюте сразу ...
metall_05
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 08:59

metall_05 кредити у валюті відразу, про що ви мелете. Якщо ви нуль в економіці, не треба писати коментарі
halyapet
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:58

"отменить обязательную продажу валюты" - это, конечно, прикольно звучит, но влияет только на тех, кто валютой расчитывается с нерезидентами (читай - крупный бизнес). Для ФЛП, как в сентябре 2016 года перевод валюты на счёт физлица "временно, максимум на полгода" запретили, так оно и осталось. Поэтому фактически ФЛП обязано всю валюту продавать. И так оно и останется даже, если "отменить обязательную продажу валюты".
moveton
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