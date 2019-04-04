НБУ рамках подальшого пом'якшення регулювання на валютному ринку планує скасувати обов'язковий продаж валюти.
Дивися повний текст Нацбанк анонсував нові пом'якшення на валютному ринку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 кві, 2019 15:02
Нацбанк анонсував нові пом'якшення на валютному ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк анонсував нові пом'якшення на валютному ринку.
Додано: Чет 04 кві, 2019 00:47
Кредиты на покупку валюты?
А кто у нас таким занимается? Да и почему позволяют таким заниматься, пусть берут кредиты в валюте сразу ...
Додано: Чет 04 кві, 2019 08:59
metall_05 кредити у валюті відразу, про що ви мелете. Якщо ви нуль в економіці, не треба писати коментарі
Додано: Чет 04 кві, 2019 20:58
"отменить обязательную продажу валюты" - это, конечно, прикольно звучит, но влияет только на тех, кто валютой расчитывается с нерезидентами (читай - крупный бизнес). Для ФЛП, как в сентябре 2016 года перевод валюты на счёт физлица "временно, максимум на полгода" запретили, так оно и осталось. Поэтому фактически ФЛП обязано всю валюту продавать. И так оно и останется даже, если "отменить обязательную продажу валюты".
|