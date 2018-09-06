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5 європейських операторів ГТС
допомагатимуть "Нафтогазу"...

5 європейських операторів ГТС допомагатимуть "Нафтогазу"...
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:05

5 європейських операторів ГТС допомагатимуть "Нафтогазу"...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" та ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення спільної робочої групи з 5 європейськими операторами газотранспортної системи, зацікавленими у підтримці процесу анбандлінгу і подальшій участі в управлінні українською газотранспортною системою.

Дивися повний текст 5 європейських операторів ГТС допомагатимуть \"Нафтогазу\" з анбандлінгом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:06

совместными усилиями удастся сохранить транзит газа через украинскую ГТС.

А если не будет транзита с 1 января, тогда разобрать андрюшу на органы и продать европейским донорам. С поганой овцы - хоть шерсти клок.
EKO
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