НАК "Нафтогаз України" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну на газ для населення.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 15:25
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну на газ для населення.
Додано: Сер 03 кві, 2019 16:20
Додано: Сер 03 кві, 2019 16:31
Дійсно справжні клоуни.Зниження на 17 копійок в не опалювальний період.Ціінічна насмішка від нафтогазівських бариг.
Додано: Сер 03 кві, 2019 17:49
Додано: Сер 03 кві, 2019 18:40
ой ты посмотри, стонут они от зубожиння на финансовом форуме. Пойдите субсидиди оформите. Ну или напишите имейлы, я вам на подскажу где хлебушек голубям бросают, покушаете.
Додано: Сер 03 кві, 2019 19:43
Додано: Сер 03 кві, 2019 20:02
Black Jack - White Business
Додано: Сер 03 кві, 2019 22:34
Ну, прямо осчасливили на 17 коп.
октябрь 2018
среднее значение спотовых цен - $298
декабрь 2018 - $257
февраль 2019 -$214
По итогам торгов 26 марта цена газа на главной площадке Европы TTF упала до $170 за тысячу кубометров https://news.finance.ua/ru/news/-/44641 ... ezonu-2020
НАК “Нафтогаз Украины” выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с 1 апреля 2019 г. с 8,55 грн ($317) за куб. до 8,38 грн. ($310) за куб
"Ціни на газ ми перерахуємо у менший бік, бо Україна переплачувала корупційну складову. І саме головне, що ми зупинили, щоби газ був політичною зброєю проти нашої вільної незаленжної держави", - сказав Порошенко ( червень 2017 р.)
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