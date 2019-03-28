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"Нафтогаз" знизив ціну
на газ для населення

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:25

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:26

Не смешите людей. Клоуны.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:17

Да, 17 коп. экономии это сильно.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:20

  p_a_l написав:Не смешите людей. Клоуны.

В 1-м туре 16 % проникшихся нашлось, ко 2-му может еще добавятся. В любом случае им до 21 апреля будут набрасывать улучшайзинги быстрыми темпами.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:31

Дійсно справжні клоуни.Зниження на 17 копійок в не опалювальний період.Ціінічна насмішка від нафтогазівських бариг.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 17:49

  sena_2008atp написав:Дійсно справжні клоуни.Зниження на 17 копійок в не опалювальний період.Ціінічна насмішка від нафтогазівських бариг.

Клоуны - это те, кто смешит, а эти хладнокровно издеваются.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:40

ой ты посмотри, стонут они от зубожиння на финансовом форуме. Пойдите субсидиди оформите. Ну или напишите имейлы, я вам на подскажу где хлебушек голубям бросают, покушаете.
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 19:43

  nalim написав:Да, 17 коп. экономии это сильно.


Пока меморандум с МВФ никто не отменял:
с 1 мая 2019 – 31 декабря 2019______ 9852 грн /1000 куб м
с 1 января 2020 _______ 12314 грн /1000 куб м
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 20:02

  p_a_l написав:Не смешите людей. Клоуны.

Это не клоуны, это фрик шоу, цирк ур** продолжает гастроли.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 22:34

Ну, прямо осчасливили на 17 коп.
октябрь 2018
среднее значение спотовых цен - $298

декабрь 2018 - $257

февраль 2019 -$214

По итогам торгов 26 марта цена газа на главной площадке Европы TTF упала до $170 за тысячу кубометров https://news.finance.ua/ru/news/-/44641 ... ezonu-2020

НАК “Нафтогаз Украины” выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с 1 апреля 2019 г. с 8,55 грн ($317) за куб. до 8,38 грн. ($310) за куб


"Ціни на газ ми перерахуємо у менший бік, бо Україна переплачувала корупційну складову. І саме головне, що ми зупинили, щоби газ був політичною зброєю проти нашої вільної незаленжної держави", - сказав Порошенко ( червень 2017 р.)
EKO
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