Лоу-кост Laudamotion, що є дочірнім підрозділом Ryanair, почав продаж квитків Київ-Відень за найнижчою ціною.
Дивися повний текст Laudamotion пропонує квитки Київ-Відень по 15 євро.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 15:49
Laudamotion пропонує квитки Київ-Відень по 15 євро
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Дивися повний текст Laudamotion пропонує квитки Київ-Відень по 15 євро.
Додано: Сер 03 кві, 2019 15:49
Попить кофе в Опере,посмотреть Шёнбрунн и побродить по Музейному кварталу становится совершенно доступно.Данке шоколадному и формула-один королям
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