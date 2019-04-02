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Laudamotion пропонує квитки
Київ-Відень по 15 євро

Laudamotion пропонує квитки Київ-Відень по 15 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:49

Laudamotion пропонує квитки Київ-Відень по 15 євро

Пропонуємо до обговорення:
Лоу-кост Laudamotion, що є дочірнім підрозділом Ryanair, почав продаж квитків Київ-Відень за найнижчою ціною.

Дивися повний текст Laudamotion пропонує квитки Київ-Відень по 15 євро.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 15:49

Попить кофе в Опере,посмотреть Шёнбрунн и побродить по Музейному кварталу становится совершенно доступно.Данке шоколадному и формула-один королям
alex58chorniy
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