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Українські заробітчани переказали
з Польщі понад $3,6 млрд

Українські заробітчани переказали з Польщі понад $3,6 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:21

Українські заробітчани переказали з Польщі понад $3,6 млрд

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією НБУ, за минулий рік загальна сума переказів склала $10,888 млрд.

Дивися повний текст Українські заробітчани переказали з Польщі понад $3,6 млрд.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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