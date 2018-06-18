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Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових
організацій України...

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:14

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України...

Пропонуємо до обговорення:
Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку
Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку. У чому унікальність цього рейтингу? В його клієнтоорієнтованості. Ми не стали оцінювати розмір активів МФО, обсяги виданих ними кредитів, не порівнювали процентну ставку, яка у всіх приблизно на одному рівні. Для нас були важливі зручність і якість обслуговування в компаніях, їх відкритість для своїх клієнтів.

Дивися повний текст Рейтинг мікрофінансових організацій України (2018)
D2
 
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З нами з: 28.03.18
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