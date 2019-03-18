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Клієнтам банку «Хрещатик»
припинили повертати вклади:...

Клієнтам банку «Хрещатик» припинили повертати вклади:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:14

Клієнтам банку «Хрещатик» припинили повертати вклади:...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб припинив виплачувати втрачені депозити клієнтам банку «Хрещатик» через рішення апеляційного суду про незаконність ліквідації банку.

Дивися повний текст Клієнтам банку «Хрещатик» припинили повертати вклади: суд визнав незаконною ліквідацію банку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:14

Банк загнулся хрен знает когда. И до сих пор шли выплаты? Это как?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 21:04

Re: Клієнтам банку «Хрещатик» припинили повертати вклади:...

То що йому знову дадуть ліцензію?
ЯСкептик
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 23:57

  nalim написав:Банк загнулся хрен знает когда. И до сих пор шли выплаты? Это как?

После закрытия банка «Хрещатик», фонд гарантирования вкладов производил выплаты вкладчикам банка гарантированную сумму возмещения - это может быть длительным процессом.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 08:46

  Valeriy237 написав:
  nalim написав:Банк загнулся хрен знает когда. И до сих пор шли выплаты? Это как?

После закрытия банка «Хрещатик», фонд гарантирования вкладов производил выплаты вкладчикам банка гарантированную сумму возмещения - это может быть длительным процессом.

Это понятно. Я сам получал выплаты в Хрещатике. Но даже в банках, которые завалились много позже я уже давно все получил, отсюда и вопрос: какие это выплаты, что их до сих пор не выплатили. Может кредиторские?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 13:33

Еще и в суд надо подать на вкладчиков,чтобы вернули "незаконно" полученные выплаты,плюс процент за пользование "деньгами" банка,упущенную выгоду и пеню не забыть.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 16:29

Re: Клієнтам банку «Хрещатик» припинили повертати вклади:...

  nalim написав:Но даже в банках, которые завалились много позже я уже давно все получил, отсюда и вопрос: какие это выплаты, что их до сих пор не выплатили. Может кредиторские?

Народ усякий буває. Знайома мого друга дізналась про понд і гарантії десь через рік після банкрутства Хрещатика ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:37

Уточните размер бюджета Фгвфл!
Здается мне там пусто. Вот и причина муток с Крещатиком.
priem_metalla86
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