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Клієнтам банку «Хрещатик» припинили повертати вклади:...
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Додано: Сер 03 кві, 2019 18:14
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб припинив виплачувати втрачені депозити клієнтам банку «Хрещатик» через рішення апеляційного суду про незаконність ліквідації банку.
Дивися повний текст Клієнтам банку «Хрещатик» припинили повертати вклади: суд визнав незаконною ліквідацію банку
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R2
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Додано: Сер 03 кві, 2019 18:14
Банк загнулся хрен знает когда. И до сих пор шли выплаты? Это как?
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nalim
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Додано: Сер 03 кві, 2019 21:04
То що йому знову дадуть ліцензію?
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ЯСкептик
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Додано: Сер 03 кві, 2019 23:57
nalim написав:
Банк загнулся хрен знает когда. И до сих пор шли выплаты? Это как?
После закрытия банка «Хрещатик», фонд гарантирования вкладов производил выплаты вкладчикам банка гарантированную сумму возмещения - это может быть длительным процессом.
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Valeriy237
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Додано: Чет 04 кві, 2019 08:46
Valeriy237 написав: nalim написав:
Банк загнулся хрен знает когда. И до сих пор шли выплаты? Это как?
После закрытия банка «Хрещатик», фонд гарантирования вкладов производил выплаты вкладчикам банка гарантированную сумму возмещения - это может быть длительным процессом.
Это понятно. Я сам получал выплаты в Хрещатике. Но даже в банках, которые завалились много позже я уже давно все получил, отсюда и вопрос: какие это выплаты, что их до сих пор не выплатили. Может кредиторские?
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nalim
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Додано: Чет 04 кві, 2019 13:33
Еще и в суд надо подать на вкладчиков,чтобы вернули "незаконно" полученные выплаты,плюс процент за пользование "деньгами" банка,упущенную выгоду и пеню не забыть.
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finua
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Додано: Чет 04 кві, 2019 16:29
nalim написав:
Но даже в банках, которые завалились много позже я уже давно все получил, отсюда и вопрос: какие это выплаты, что их до сих пор не выплатили. Может кредиторские?
Народ усякий буває. Знайома мого друга дізналась про понд і гарантії десь через рік після банкрутства Хрещатика
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 04 кві, 2019 20:37
Уточните размер бюджета Фгвфл!
Здается мне там пусто. Вот и причина муток с Крещатиком.
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priem_metalla86
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