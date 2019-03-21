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Той, що біжить по лезу. Все,
що потрібно знати про...

Той, що біжить по лезу. Все, що потрібно знати про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:35

Той, що біжить по лезу. Все, що потрібно знати про...

Пропонуємо до обговорення:
Ілона Маска турбує недосконалість світу взагалі, і непристосованість людини до змін навколишнього середовища зокрема

Дивися повний текст Той, що біжить по лезу. Все, що потрібно знати про проект Ілона Маска з всесвітньої кіборгізації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:35

Это формы безумия исследователей которые должны сами на себе испробовать свои безумные идеи...божественная природа человеческого существа находится на прямом и непосредственном неразрывном соединении со всей живой и божественной вселенной...клонирование которое мы проводили на планете земля при помощи культуры человечества помогло нам создать духовное клонирование высших форм жизни не на основе информации днк а на основании воздействия на информационный ген обезьяны духовного и культурного многовекового клонирования...и теперь эти наученные нами обезьяны хотят нам сказать что они познакомились впервые с обезьяньим копировальным механическим клонированием....невежество этих людей чудовищно...а непреложная истина нашей жизни неразрывно связанная с господом богом и живой вселенной для их обезьяньего интеллекта видимо навсегда останется тайной за семью печатями..... A.link.
linkewi
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 20:55

Маск = Леонардо да Вінчі нашого часу!!!
greenozon
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