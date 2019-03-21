Ілона Маска турбує недосконалість світу взагалі, і непристосованість людини до змін навколишнього середовища зокрема
Дивися повний текст Той, що біжить по лезу. Все, що потрібно знати про проект Ілона Маска з всесвітньої кіборгізації.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 18:35
Той, що біжить по лезу. Все, що потрібно знати про...
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Дивися повний текст Той, що біжить по лезу. Все, що потрібно знати про проект Ілона Маска з всесвітньої кіборгізації.
Додано: Сер 03 кві, 2019 18:35
Это формы безумия исследователей которые должны сами на себе испробовать свои безумные идеи...божественная природа человеческого существа находится на прямом и непосредственном неразрывном соединении со всей живой и божественной вселенной...клонирование которое мы проводили на планете земля при помощи культуры человечества помогло нам создать духовное клонирование высших форм жизни не на основе информации днк а на основании воздействия на информационный ген обезьяны духовного и культурного многовекового клонирования...и теперь эти наученные нами обезьяны хотят нам сказать что они познакомились впервые с обезьяньим копировальным механическим клонированием....невежество этих людей чудовищно...а непреложная истина нашей жизни неразрывно связанная с господом богом и живой вселенной для их обезьяньего интеллекта видимо навсегда останется тайной за семью печатями..... A.link.
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