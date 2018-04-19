"Київстар" думає над впровадженням 5G в Україні

Додано: Сер 03 кві, 2019 21:18

max_us_ua написав: Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц

Старые контракты например...Новые да от 75 грн.Вообще уже второй год как на 3Моб перешел сам и перевел родственников/знакомых и с интересом смотрю как КС, ВД и Лайф прессуют хомяков на деньги а те вопят, колються но продолжают жевать "кактус"))К сравнению вот что имеем от КС за 75 грн на 28 дней -ну внутренний безлимит.. что имеем от 3Моб за 50 ПЯТЬДЕСЯТ гривен на 30 дней ->+ внутри безлимит.30 МИН от КС ЗА 75 гр и 250 мин от 3Моб.. стоимость не сравнима в принципе...