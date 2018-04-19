"Київстар" думає над впровадженням 5G в Україні

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Телекомунікаційний оператор компанія "Київстар" (Київ) вважає, що в разі запровадження в Україні мереж 5G вони будуть затребувані у бізнес-клієнтів, після того, як пройшла друга річниця проведення другого аукціону з ліцензіями 4G в Україні.
Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...
max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц
Старые контракты например... Новые да от 75 грн. Вообще уже второй год как на 3Моб перешел сам и перевел родственников/знакомых и с интересом смотрю как КС, ВД и Лайф прессуют хомяков на деньги а те вопят, колються но продолжают жевать "кактус")) К сравнению вот что имеем от КС за 75 грн на 28 дней - 2Гига интернета и 30 мин на "чужие сети" ну внутренний безлимит.. что имеем от 3Моб за 50 ПЯТЬДЕСЯТ гривен на 30 дней -> 2,5 Гб интернета и 250 мин на "чужие" сети + внутри безлимит. 30 МИН от КС ЗА 75 гр и 250 мин от 3Моб.. стоимость не сравнима в принципе...
max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...
Может это номера чисто для входящих, или пополняются кране редко на мелкие суммы, когда нужно позвонить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...
есть там у них типа консолидация моб. связи и домашнего интернета, когда за всё платишь одним платежом. возможно так средний чек на моб связь и получается 58 грн.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...
примерно как окко и wog светят топливо по 30грн а 80% его покупает по 26грн. по разным бонусным программам, остальные 20% покупателей приносят компании "сверхприбыль".
сейчас много сайтов и не только интернет-магазины но и более серьёзный бизнес (например банки) предлагают поддержку в вайбер/телеграм/мессенджер. Голосовые услуги будут востребованы всё меньше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 кві, 2019 22:07, всього редагувалось 2 разів.
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max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...
примерно как окко и wog светят топливо по 30грн а 80% его покупает по 26грн. по разным бонусным программам, остальные 20% покупателей приносят компании "сверхприбыль".
Джон вот только что оформил переход. как перейду могу заскринить результат.
На Водафоне тоже есть симки с конрактами времен ЮМС-и еще по 5 грн/мес))
У меня было 2 хороших тарифа на водафоне (спецом ради них держал 2 симки) и оба давно закрыты, насильно перевели на водафон лайт, в результате я от водафона отказался.
Есть неплохие пакетные тарифы у 3моб и Интертелеком. С интертелекомом дружу 10 лет за это время не закрыт ни один тариф! Там правда смарт нужен стандарта cdma. Многие топовые модели этот стандарт поддерживают (вместе с gsm) самсунги начиная с s4 и т.д.
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