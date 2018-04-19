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"Київстар" думає над
впровадженням 5G в Україні

"Київстар" думає над впровадженням 5G в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 20:36

"Київстар" думає над впровадженням 5G в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Телекомунікаційний оператор компанія "Київстар" (Київ) вважає, що в разі запровадження в Україні мереж 5G вони будуть затребувані у бізнес-клієнтів, після того, як пройшла друга річниця проведення другого аукціону з ліцензіями 4G в Україні.

Дивися повний текст \"Київстар\" думає над впровадженням 5G в Україні.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 20:36

Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 20:48

Re:

Та ще 4G не дуже працбє, а вони вже 5 хочуть))
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 20:52

Лучше давайте до конца имплементируем 3G/4G в Украине с поддержкой виртуальных SIM для прихода умных часов и современных dual SIM, а ранняя и еще не развернутая 5G еще подождет 2-3 года.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 21:18

Re:

  max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц
Старые контракты например...
Новые да от 75 грн.
Вообще уже второй год как на 3Моб перешел сам и перевел родственников/знакомых и с интересом смотрю как КС, ВД и Лайф прессуют хомяков на деньги а те вопят, колються но продолжают жевать "кактус"))
К сравнению вот что имеем от КС за 75 грн на 28 дней - 2Гига интернета и 30 мин на "чужие сети" ну внутренний безлимит.. что имеем от 3Моб за 50 ПЯТЬДЕСЯТ гривен на 30 дней -> 2,5 Гб интернета и 250 мин на "чужие" сети + внутри безлимит.
30 МИН от КС ЗА 75 гр и 250 мин от 3Моб.. стоимость не сравнима в принципе...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 21:40

  max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...

Может это номера чисто для входящих, или пополняются кране редко на мелкие суммы, когда нужно позвонить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 21:42

  max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...

есть там у них типа консолидация моб. связи и домашнего интернета, когда за всё платишь одним платежом. возможно так средний чек на моб связь и получается 58 грн.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 21:50

  max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...

Зображення

примерно как окко и wog светят топливо по 30грн а 80% его покупает по 26грн. по разным бонусным программам, остальные 20% покупателей приносят компании "сверхприбыль".

у лайфа появился неплохой тариф для соц.сетей https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvy ... bezlimity/

Зображення

сейчас много сайтов и не только интернет-магазины но и более серьёзный бизнес (например банки) предлагают поддержку в вайбер/телеграм/мессенджер. Голосовые услуги будут востребованы всё меньше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 кві, 2019 22:07, всього редагувалось 2 разів.
карта монобанка с paypass БЕСПЛАТНО + бонус 50 грн https://monobank.ua/r/D2E5Ae
карта пополняется без комиссий в терминалах ibox, пополнение моб. без комиссий, есть кешбэк, карту принимают турникеты метрополитена.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 21:59

  vitaliian написав:
  max_us_ua написав:Как у Киевстара может быть средний чек 58 грн при минимальном тарифе в 75 грн в месяц (не далее как сегодня изучал вопрос)? Или почти все сидят на старых тарифах, которые оператор, - как мило! - ни разу принудительно не повышает? Хм...

Зображення

примерно как окко и wog светят топливо по 30грн а 80% его покупает по 26грн. по разным бонусным программам, остальные 20% покупателей приносят компании "сверхприбыль".

--
Внимание! Тариф закрыт для подключения
https://kyivstar.ua/ru/mm/tariffs/arhive/ksonlinep
Так что это уже не актуально...
На Водафоне тоже есть симки с конрактами времен ЮМС-и еще по 5 грн/мес)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 22:06

Джон вот только что оформил переход. как перейду могу заскринить результат.

Зображення

На Водафоне тоже есть симки с конрактами времен ЮМС-и еще по 5 грн/мес))

У меня было 2 хороших тарифа на водафоне (спецом ради них держал 2 симки) и оба давно закрыты, насильно перевели на водафон лайт, в результате я от водафона отказался.

Есть неплохие пакетные тарифы у 3моб и Интертелеком. С интертелекомом дружу 10 лет за это время не закрыт ни один тариф! Там правда смарт нужен стандарта cdma. Многие топовые модели этот стандарт поддерживают (вместе с gsm) самсунги начиная с s4 и т.д.
карта монобанка с paypass БЕСПЛАТНО + бонус 50 грн https://monobank.ua/r/D2E5Ae
карта пополняется без комиссий в терминалах ibox, пополнение моб. без комиссий, есть кешбэк, карту принимают турникеты метрополитена.
vitaliian
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