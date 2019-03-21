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Кабмін визначив чинники, що
впливають на тариф на тепло

Кабмін визначив чинники, що впливають на тариф на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 23:46

Кабмін визначив чинники, що впливають на тариф на тепло

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію порядку формування тарифів на теплопостачання.

Дивися повний текст Кабмін визначив чинники, що впливають на тариф на тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 23:46

Кабмин знает, куда ему с такими постановлениями...
metall_05
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