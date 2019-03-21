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Кабмін визначив чинники, що впливають на тариф на тепло
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Додано: Сер 03 кві, 2019 23:46
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію порядку формування тарифів на теплопостачання.
Дивися повний текст Кабмін визначив чинники, що впливають на тариф на тепло
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Додано: Сер 03 кві, 2019 23:46
Кабмин знает, куда ему с такими постановлениями...
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metall_05
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