Згідно з джерелами всередині Intel, компанія звільнила сотні працівників інформаційних технологій в різних підрозділах.
Дивися повний текст Intel провела масштабну хвилю скорочень IT-працівників.
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Додано: Чет 04 кві, 2019 08:42
Intel провела масштабну хвилю скорочень IT-працівників
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Дивися повний текст Intel провела масштабну хвилю скорочень IT-працівників.
Додано: Чет 04 кві, 2019 08:43
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 04 кві, 2019 17:07
Айтишники ведь, как и все остальные, зависят напрямую от общих глобальных экономических трендов -- если наступает кризис хотя бы в одной из ключевых сфер экономики, то это неизбежно отражается и на IT; у них тоже становится меньше заказов, сответственно, кого-то приходится увольнять. Эффект домино, от него никто и никуда не денется.
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