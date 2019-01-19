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Intel провела масштабну хвилю
скорочень IT-працівників

Intel провела масштабну хвилю скорочень IT-працівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 08:42

Intel провела масштабну хвилю скорочень IT-працівників

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з джерелами всередині Intel, компанія звільнила сотні працівників інформаційних технологій в різних підрозділах.

Дивися повний текст Intel провела масштабну хвилю скорочень IT-працівників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 08:42

куда катится мир... даже айтишники теперь не нужны...
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 08:43

  jr_diava88 написав:куда катится мир... даже айтишники теперь не нужны...

Они какие-то неприкасаемые?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 17:07

Айтишники ведь, как и все остальные, зависят напрямую от общих глобальных экономических трендов -- если наступает кризис хотя бы в одной из ключевых сфер экономики, то это неизбежно отражается и на IT; у них тоже становится меньше заказов, сответственно, кого-то приходится увольнять. Эффект домино, от него никто и никуда не денется.
victorulysses7
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