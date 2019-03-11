Клієнт обмінника може протягом трьох годин з моменту купівлі або продажу валюти відмовитися від угоди та повернути свої гроші.
Дивися повний текст У Чехії обмінники повертатимуть валюту клієнтам, які знайшли кращий курс.
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Додано: Чет 04 кві, 2019 09:29
У Чехії обмінники повертатимуть валюту клієнтам, які...
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Дивися повний текст У Чехії обмінники повертатимуть валюту клієнтам, які знайшли кращий курс.
Додано: Чет 04 кві, 2019 09:29
Заборона комісій це дуже правильно. А то повертали б гроші, а комісію собі залишали б :)
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