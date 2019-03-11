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У Чехії обмінники повертатимуть
валюту клієнтам, які...

У Чехії обмінники повертатимуть валюту клієнтам, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 09:29

У Чехії обмінники повертатимуть валюту клієнтам, які...

Пропонуємо до обговорення:
Клієнт обмінника може протягом трьох годин з моменту купівлі або продажу валюти відмовитися від угоди та повернути свої гроші.

Дивися повний текст У Чехії обмінники повертатимуть валюту клієнтам, які знайшли кращий курс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 09:29

Заборона комісій це дуже правильно. А то повертали б гроші, а комісію собі залишали б :)
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