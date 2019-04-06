ОАЕ дає $2 мільярди на сонячні електростанції в Україні
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RomanTik написав:Вот так прямо и "даёт"? Возвращать не нужно и ничего взамен не просят?
Да, да, ну просто инвесторы-альтруисты Если бы не одно, но... В 2017-2019 годах стоимость электричества произведенного из солнечного света составляет 5,3268 грн/кВт*ч; 01.01.2020 - 31.12.2024 - 4,7878 01.01.2025 - 31.12.2029 - 4,2646 https://axiomplus.com.ua/news/okupaemos ... v-ukraine/
Что означает фраза "Развитие солнечных электростанций"? Как можно развивать солнечную электростанцию? Ну построил, а развивать ее как? И по сумме тоже вопрос. Известо, что 1Вт установленной СЭС стоит около 1$. Это как получается, за 170 млн.$ построят, а за оставшиеся 1830+ млн.$ будут ее (элетростанцию) развивать?
“AIDA підтримає розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 МВт в Україні на суму щонайменше 2 млрд дол. США”, – йдеться у повідомленні.
Дороговато - это означает, что 1 Гвт мощности обойдется в 12 млрд. За эти деньги можно построить 2 блока миллионика АЭС, которые будут работать минимум 6500 часов в год, производя 13 млрд Квт-ч. Боюсь в условиях Украины (52-46 градус широты) годовое количество рабочих часов СЭС будет значительно меньше, а цена энергии - значительно выше. Даже с учетом цены топлива и последующей консервации блоков.