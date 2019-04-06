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ОАЕ дає $2 мільярди на сонячні
електростанції в Україні

ОАЕ дає $2 мільярди на сонячні електростанції в Україні
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 10:32

ОАЕ дає $2 мільярди на сонячні електростанції в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Арабське управління з інвестицій і розвитку (AIDA) та українська компанія НТК-Енерджі (STC Energy) підписали угоду на суму 2 мільярди доларів з метою розвитку сонячних електростанцій в Україні.

Дивися повний текст ОАЕ дає $2 мільярди на сонячні електростанції в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 10:32

Вот так прямо и "даёт"? Возвращать не нужно и ничего взамен не просят?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:31

Да, дают нашарик!
Я не поверил, позвонил им. Они и мне лярд кинули, просто так, по-приколу))
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 00:44

  RomanTik написав:Вот так прямо и "даёт"? Возвращать не нужно и ничего взамен не просят?


Да, да, ну просто инвесторы-альтруисты 8)
Если бы не одно, но...
В 2017-2019 годах стоимость электричества произведенного
из солнечного света составляет 5,3268 грн/кВт*ч;
01.01.2020 - 31.12.2024 - 4,7878
01.01.2025 - 31.12.2029 - 4,2646
https://axiomplus.com.ua/news/okupaemos ... v-ukraine/
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 01:58

Что означает фраза "Развитие солнечных электростанций"? Как можно развивать солнечную электростанцию? Ну построил, а развивать ее как?
И по сумме тоже вопрос. Известо, что 1Вт установленной СЭС стоит около 1$. Это как получается, за 170 млн.$ построят, а за оставшиеся 1830+ млн.$ будут ее (элетростанцию) развивать?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:59

priem_metalla86, побежал звонить, но линия всё время занята - видимо желающих получить много )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 11:08

“AIDA підтримає розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 МВт в Україні на суму щонайменше 2 млрд дол. США”, – йдеться у повідомленні.

Дороговато - это означает, что 1 Гвт мощности обойдется в 12 млрд.
За эти деньги можно построить 2 блока миллионика АЭС, которые будут работать минимум 6500 часов в год, производя 13 млрд Квт-ч.
Боюсь в условиях Украины (52-46 градус широты) годовое количество рабочих часов СЭС будет значительно меньше, а цена энергии - значительно выше.
Даже с учетом цены топлива и последующей консервации блоков.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:26

  Волгарь написав:За эти деньги можно построить 2 блока миллионика АЭС


Слышал, что гигаваттный блок стоит 5 лярдов американских рублей.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:31

  summacut написав:
  Волгарь написав:За эти деньги можно построить 2 блока миллионика АЭС


Слышал, что гигаваттный блок стоит 5 лярдов американских рублей.

Простите, я про это и написал 1 Гвт=1000 МВт=1 000 000 Квт, т.е. блок, номинально генерирующий мощность в 1 млн. Квт-ч эл. энергии в час.
Волгарь
 
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