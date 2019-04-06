Ищу инвестора для открытия медцентра по выдаче медсправок

Медсправки нужны всем. Идя в госучреждения мы понимаем, что столкнемся с большим количеством проблем. Это и очереди, и отвратительный сервис, и непонятные вымогательства и денег и дополнительных действий. На помощь нам приходят частные медцентр которые готовы помочь. Но, часто и они лишены профессионалов...
Мы хотим открыть медцентр профессионального обслуживания собрав настоящих мастеров своего дела и создав систему обслуживания. Большой опыт в правильном оформлении справок, т.к. опыт ст.администратора в этой области более 5 лет. В команде действующий главврач и директор-юрист с огромным опытом в этой сфере, опытные доктора.