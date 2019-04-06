RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Ищу инвестора для открытия
медцентра по выдаче медсправок

Ищу инвестора для открытия медцентра по выдаче медсправок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 12:18

Ищу инвестора для открытия медцентра по выдаче медсправок

Медсправки нужны всем. Идя в госучреждения мы понимаем, что столкнемся с большим количеством проблем. Это и очереди, и отвратительный сервис, и непонятные вымогательства и денег и дополнительных действий. На помощь нам приходят частные медцентр которые готовы помочь. Но, часто и они лишены профессионалов...
Мы хотим открыть медцентр профессионального обслуживания собрав настоящих мастеров своего дела и создав систему обслуживания. Большой опыт в правильном оформлении справок, т.к. опыт ст.администратора в этой области более 5 лет. В команде действующий главврач и директор-юрист с огромным опытом в этой сфере, опытные доктора.
tanyasirenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ищу практикующего инвестора в недвижимость
andreybuldyzhov » П'ят 29 бер, 2019 10:55
0 445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 бер, 2019 10:55
andreybuldyzhov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.