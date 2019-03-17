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Іноземці активно викуповують
українські держоблігації

Іноземці активно викуповують українські держоблігації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 13:00

Іноземці активно викуповують українські держоблігації

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України за підсумками щотижневого аукціону зріс на 2,3 мільярда гривень, або на 11% - до 22,7 мільярда гривень.

Дивися повний текст Іноземці активно викуповують українські держоблігації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 13:00

"пока не представляют существенной угрозы"
это ключевые слова.самая высокая доходность.что скажут когда настанет время их погашать?хотя гарант будет уже далеко.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 13:39

  Tabak написав:"пока не представляют существенной угрозы"
это ключевые слова.самая высокая доходность.что скажут когда настанет время их погашать?хотя гарант будет уже далеко.

Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики2 квітня 2019 року
Термін обігу (дн.) 105
Середньозважений рівень дохідності (%) 19,50%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
3 200 072 731,14
Первинне розміщення UA4000203756 (Ном. в ін.вал. дол.США)
Термін обігу (дн.) 120
Середньозважений рівень дохідності (%) 6,50%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
120 979 482,75 дол.США
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики2 квітня 2019 року, до державного бюджету залучено 10 088 875 939,59 гривень (за офіційним курсом НБУ).
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Минфин одолжил за неделю 10 млрд. гривен - 1% годовых доходов госбюджета.
Из них более 6 млрд. на срок 15-17 недель. Вы, спрашиваете, как будут погашать? Элементарно - выпуском новых облигаций. В сущности, планируемая на этот год масса погашения долгов и выплаты процентов (417 млрд. грн.) - более 10% ВВП Украины в 19-ом, немногим меньше всех депозитов населения страны (520 млрд.) и денежной базы - 400+млрд. Конечно, это игра с нулевой суммой - банки вкладывают депозиты в облигации (т.е. безрисково), население получает высокие проценты по вкладам при стабильной (ПОКА) гривне, т.е. фактически в валюте, а экономика лишается кредитов для реального сектора.
Что-то такое ведь уже было - каждый, положивший в банк 10 000 гривен, в конце года получал 250+ долларов процентов....
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 17:05

Нерезиденты. Такие, как прайм эссетс кэпитал. А потом, с каменным лицом задекларировать 1,5 млрд дохода.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 18:30

Re: Іноземці активно викуповують українські держоблігації

  Волгарь написав:Вы, спрашиваете, как будут погашать? Элементарно - выпуском новых облигаций.

А в Америке ведь такая схема работает!
:)
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:40

Да уж, Порро отжог с прибылью на ОВГЗ. Во всех странах Европы его бы посадили. В Китае просто расстреляли бы вместе с членами семьи.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:06

Re: Іноземці активно викуповують українські держоблігації

естественно, там же доходность около 20% под гарантии государства.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:10

  Yura_Gag написав:
  Волгарь написав:Вы, спрашиваете, как будут погашать? Элементарно - выпуском новых облигаций.

А в Америке ведь такая схема работает!
:)

ШЮТКА?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:00

Дело русских ГКО образка 1998 года живет и процветает. Идем верной дорогой к дефолту.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
xpen_vam
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:57

  xpen_vam написав:Дело русских ГКО образка 1998 года живет и процветает. Идем верной дорогой к дефолту.

C ГКО ситуация была печальней
Государственные краткосрочные облигации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%B8
Но в принципе сейчас, облигации, дающие доходность до 20% годовых в валюте на сроки около 4-х месяцев, да еще и при таких объемах (в месяц до 1/4 месячных доходов бюджета), конечно, представляют значительную опасность для финансовой систему страны.
Волгарь
 
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