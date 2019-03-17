Іноземці активно викуповують українські держоблігації

Додано: Чет 04 кві, 2019 13:39

Tabak написав: "пока не представляют существенной угрозы"

это ключевые слова.самая высокая доходность. что скажут когда настанет время их погашать? хотя гарант будет уже далеко. "пока не представляют существенной угрозы"это ключевые слова.самая высокая доходность.хотя гарант будет уже далеко.

Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики2 квітня 2019 року

Термін обігу (дн.) 105

Середньозважений рівень дохідності (%) 19,50%

Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій

3 200 072 731,14

Первинне розміщення UA4000203756 (Ном. в ін.вал. дол.США)

Термін обігу (дн.) 120

Середньозважений рівень дохідності (%) 6,50%

Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій

120 979 482,75 дол.США

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики2 квітня 2019 року, до державного бюджету залучено 10 088 875 939,59 гривень (за офіційним курсом НБУ).

Минфин одолжил за неделю 10 млрд. гривен - 1% годовых доходов госбюджета.Из них более 6 млрд. на срок 15-17 недель. Вы, спрашиваете, как будут погашать? Элементарно - выпуском новых облигаций. В сущности, планируемая на этот год масса погашения долгов и выплаты процентов (417 млрд. грн.) - более 10% ВВП Украины в 19-ом, немногим меньше всех депозитов населения страны (520 млрд.) и денежной базы - 400+млрд. Конечно, это игра с нулевой суммой - банки вкладывают депозиты в облигации (т.е. безрисково), население получает высокие проценты по вкладам при стабильной (ПОКА) гривне, т.е. фактически в валюте, а экономика лишается кредитов для реального сектора.Что-то такое ведь уже было - каждый, положивший в банк 10 000 гривен, в конце года получал 250+ долларов процентов....