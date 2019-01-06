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Що зміниться у видачі
водійських посвідчень

Що зміниться у видачі водійських посвідчень
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 14:33

Що зміниться у видачі водійських посвідчень

Пропонуємо до обговорення:
Водійські права будуть змінені. Уряд на своєму засіданні 3 квітня затвердив зміни в порядок видачі посвідчень водія та складання відповідних іспитів.

Дивися повний текст Що зміниться у видачі водійських посвідчень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 14:34

Категорії водійських прав краще привели б у відповідність до вимог Віденської конвенції про дорожній рух. Бо той правовий нігелізм який вони прописали уже ніхто й не виконує.Кабміну не мішало б з початку досконало вивчати внутрішнє і міжнародне законодавство, щоб потім вірно впроваджувати його в дію, а не думати як ще можна видурити копійку в населення, і виносити в своїх постановах відверту дурість, як зазвичай вони роблять.
terrensjacobs
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 17:46

  terrensjacobs написав:Категорії водійських прав краще привели б у відповідність до вимог Віденської конвенції про дорожній рух.


а шо есть какие противоречия?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 01:12

  uaprofi написав:
  terrensjacobs написав:Категорії водійських прав краще привели б у відповідність до вимог Віденської конвенції про дорожній рух.


а шо есть какие противоречия?

в Украине по состоянию на март 2019 года можно управлять:
А1 – мопедами, мотороллерами и другими двухколесными (трехколесными) транспортными средствами, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;
(теоретически на электровелосипед у нас надо получать права и открывать категорию А1, что есть маразм )

А – средствами, в том числе с боковым прицепом и другими двухколесными транспортными средствами, которые имеют двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и больше или электродвигатель мощностью 4 кВт и более;

согласно Венской конвенции о дорожном движении стр. 79 и 80. Категории.


А1 - мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы);

А - мотоциклы;

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/tra ... fic_RU.pdf
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:56

Еще вот это веселое нововведение - "Снимает ограничения на количество слушателей одного курса. Сейчас их может быть не более 30, а после принятия документа лимит отменят вовсе." Т.о. - можно и тысячу человек записать на курсы и плевать что в аудиторию больше 10 не влезут ))). Почему бы вообще не отменить обязательное прохождение этих курсов, а вместо этого сосредоточиться на качестве экзаменационной проверки (а то права получили, а задом ездить и парковаться не умеют)? В штатах вроде можно с улицы зайти - пройти тест на зрение и пойти сдавать экзамен и как-то живут и без обязоловки в виде курсов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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