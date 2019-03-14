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Лише 62% одержувачів монетизованих субсидій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 кві, 2019 16:21
Пропонуємо до обговорення:
За послуги водопостачання та водовідведення з Київводоканалом за березень по субсидії розрахувались лише 62% споживачів.
Дивися повний текст Лише 62% одержувачів монетизованих субсидій розрахувалися з \"Київводоканалом\"
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Додано: Чет 04 кві, 2019 16:21
Так за март ещё не приходили платёжки :)
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