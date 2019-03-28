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Нацбанк готує мирову угоду з
компанією Фірташа у справі...

Нацбанк готує мирову угоду з компанією Фірташа у справі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 16:26

Нацбанк готує мирову угоду з компанією Фірташа у справі...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) і підконтрольна Дмитру Фірташу кіпрська компанія Pora Trading Limited мають намір укласти мирову угоду у справі про стягнення корпоративних прав на найбільший торгово-розважальний центр (ТРЦ) Respublika на Кільцевій дорозі 1, 1-а, 1-в Києві.

Дивися повний текст Нацбанк готує мирову угоду з компанією Фірташа у справі про права на ТРЦ Respublika.
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