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Підвищення ціни на газ для
українців не буде: експерт...

Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 16:30

Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Українців до кінця 2019 року не чекає підвищення цін на газ.

Дивися повний текст Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт дав прогноз щодо тарифів.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 16:30

Только вчитайтесь, планировалось 12 грн за кубический метр!
Это, я не знаюд, я не понимаю откуда там рейтинг 15,9%
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 16:52

R2 Шальная мысль.Для того чтобы охватить весь горизонт событий достаточно трех аналитиков-експертов.Один будет говорить,украинцев не ждет повышения цен на газ,второй -украинцев ждет повышение цен на газ и третий...возможно зимой газа не будет.
finua
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 17:05

ну так то давно ж было известно уже про планы на 12. То ж этим обосновывали способность Украины вернуть будущие и старые долги, мол население все оплатит.
Однако требования мы не выполнили, и видимо забили на это, т.к. вместо этого обошлись евробондами. Теперь и необходимость в таком росте цен отпала.
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 17:15

Re: Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт...

С нового года цена нефти повысилась на 15%. Значит и закупочная цена газа вырастит
на 15% . Так что понижения цены на газ не будет.
kos1970
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 17:26

  kos1970 написав:С нового года цена нефти повысилась на 15%. Значит и закупочная цена газа вырастит
на 15% . Так что понижения цены на газ не будет.

Через 9 місяців. Там лаг 9 місяців.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 19:39

Re: Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт...

Однозначно, что столько в Украине он стоить не будет и нужно прибавить к этому стоимость логистики


Может, все-таки, отнять, а не прибавить? Или анал-итик из секты свидетей чешского газа?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:01

Прямой связи (кореляции) между ценой на нефть и ценой на трубопроводный газ уже нет.Эту связь нарушил большой обьем поставляемого сжиженого газа!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:19

Пархоменко соврал.
priem_metalla86
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