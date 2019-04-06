Українців до кінця 2019 року не чекає підвищення цін на газ.
Дивися повний текст Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт дав прогноз щодо тарифів.
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Додано: Чет 04 кві, 2019 16:30
Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт дав прогноз щодо тарифів.
Додано: Чет 04 кві, 2019 16:30
Только вчитайтесь, планировалось 12 грн за кубический метр!
Это, я не знаюд, я не понимаю откуда там рейтинг 15,9%
Додано: Чет 04 кві, 2019 16:52
R2 Шальная мысль.Для того чтобы охватить весь горизонт событий достаточно трех аналитиков-експертов.Один будет говорить,украинцев не ждет повышения цен на газ,второй -украинцев ждет повышение цен на газ и третий...возможно зимой газа не будет.
Додано: Чет 04 кві, 2019 17:05
ну так то давно ж было известно уже про планы на 12. То ж этим обосновывали способность Украины вернуть будущие и старые долги, мол население все оплатит.
Однако требования мы не выполнили, и видимо забили на это, т.к. вместо этого обошлись евробондами. Теперь и необходимость в таком росте цен отпала.
Додано: Чет 04 кві, 2019 17:15
Re: Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт...
С нового года цена нефти повысилась на 15%. Значит и закупочная цена газа вырастит
на 15% . Так что понижения цены на газ не будет.
Додано: Чет 04 кві, 2019 17:26
Додано: Чет 04 кві, 2019 19:39
Re: Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт...
Может, все-таки, отнять, а не прибавить? Или анал-итик из секты свидетей чешского газа?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 04 кві, 2019 20:01
Прямой связи (кореляции) между ценой на нефть и ценой на трубопроводный газ уже нет.Эту связь нарушил большой обьем поставляемого сжиженого газа!
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