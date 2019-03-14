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Апеляційний суд відмовився
скасувати накладений на...

Апеляційний суд відмовився скасувати накладений на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 16:51

Апеляційний суд відмовився скасувати накладений на...

Пропонуємо до обговорення:
Шостий апеляційний суд залишив в силі рішення Подільського районного суду Києва про скасування штрафу, накладеного на голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва Енергетичної митниці Державної фіскальної служби (ДФС) у розмірі 7,027 млрд гривень за порушення процедури митного оформлення газу, купленого у компанії "Газпром" (Росія).

Дивися повний текст Апеляційний суд відмовився скасувати накладений на Коболєва штраф у 7 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 16:51

Не могу понять, где ошибка? Или в заголовке, или в статье?
В заголовке говорят, что отказались отменять штраф, т.е. штраф все ещё есть. А в статье говорится, что отказываются отменять постановление об отмене штрафа, т.е. постановление об отмене штрафа остаётся в силе, т.е. штраф отменён...
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 18:11

Ну ви боги заголовків. В статті йдеться про те, що штраф скасували, а в заголовку про те, що відмовилися скасовувати :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 18:22

это украинская журналистика во всей ее первозданной красе, вы ей богу как вчера в Украину приехали
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 19:41

Не делайте маме нервы
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:25

Отменили решение про отмену необходимости отменить штраф)))
Так я тоже могу писать, когда упьюсь в слюни))
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 08:35

Суть вопроса в том, что есть спор по объему поставок, но в любом случае поставки были, и раз уж Украина настаивает на меньшем объеме - исходя из этих объемов и должен был Нафтогаз уплатить налоги, т.к. меньше - все равно не будет!!!
А сейчас эти круглые суммы используются кем и в каких целях?
pobytt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:50

Этого журналиста - казнить нельзя помиловать!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:57

Заголовок подебильному написан.
Contortum
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:33

Фсё, поправили наконец.
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