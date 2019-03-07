За даними джерел, Google розпочала процес закриття власної соцмережі, який передбачає видалення всіх облікових записів користувачів.
Дивися повний текст Google приступила до закриття Google+.
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Додано: Чет 04 кві, 2019 17:28
Google приступила до закриття Google+
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Дивися повний текст Google приступила до закриття Google+.
Додано: Чет 04 кві, 2019 17:29
Очень жаль, что закрыли Google+. Для многих людей она была своего рода домом. Для корпорации все эти утечки были лишь поводом и отговоркой для закрытия соцсети, ведь это самое простое и не требующее большого ума. Соцсеть жила. Каждую минуту появлялись новые посты, люди общались, делились эмоциями, сообщества росли. Больше подобных соцсетей я не вижу, где всё было просто и интуитивно понятно, без всякой выдуманной цензуры.
Гугл в последнее время всё закрывает, все свои проекты.
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