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Google приступила
до закриття Google+

Google приступила до закриття Google+
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 17:28

Google приступила до закриття Google+

Пропонуємо до обговорення:
За даними джерел, Google розпочала процес закриття власної соцмережі, який передбачає видалення всіх облікових записів користувачів.

Дивися повний текст Google приступила до закриття Google+.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 17:29

Очень жаль, что закрыли Google+. Для многих людей она была своего рода домом. Для корпорации все эти утечки были лишь поводом и отговоркой для закрытия соцсети, ведь это самое простое и не требующее большого ума. Соцсеть жила. Каждую минуту появлялись новые посты, люди общались, делились эмоциями, сообщества росли. Больше подобных соцсетей я не вижу, где всё было просто и интуитивно понятно, без всякой выдуманной цензуры.
Гугл в последнее время всё закрывает, все свои проекты.
volodyakalyatkin
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