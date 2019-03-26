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У киянина вкрали біткойни на 258 тисяч доларів
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 кві, 2019 18:13
Пропонуємо до обговорення:
У програміста з Києва, який наразі мешкає в Брукліні (США), раптово зникли з Bitcoin-гаманця 28 біткойнів (258 тисяч доларів).
Дивися повний текст У киянина вкрали біткойни на 258 тисяч доларів
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R2
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Додано: Чет 04 кві, 2019 18:13
А те, що киянин мешкає в Брукліні це нічого?
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Додано: Чет 04 кві, 2019 18:24
Для сенсации не важно, что это уже давно не киевлянин )))
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Додано: Чет 04 кві, 2019 18:53
Видать мексиканцам в сервис отдавал, решил сэкономить и к официалам не обрашаться.
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Додано: Чет 04 кві, 2019 19:03
Вжарим томосом по автокефалии
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:40
Его следующий решительный поступок должен быть такой - отнести в ремонт сейф с суммой налички в середине не меньше про#$@ной суммы в биткоинах.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:45
Украл несуществующую нереальную валюту..
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asteronoa
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