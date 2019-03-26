RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У киянина вкрали біткойни
на 258 тисяч доларів

У киянина вкрали біткойни на 258 тисяч доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 18:13

У киянина вкрали біткойни на 258 тисяч доларів

Пропонуємо до обговорення:
У програміста з Києва, який наразі мешкає в Брукліні (США), раптово зникли з Bitcoin-гаманця 28 біткойнів (258 тисяч доларів).

Дивися повний текст У киянина вкрали біткойни на 258 тисяч доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 18:13

А те, що киянин мешкає в Брукліні це нічого?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1964
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 18:24

Для сенсации не важно, что это уже давно не киевлянин )))
Spets
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 18:53

Видать мексиканцам в сервис отдавал, решил сэкономить и к официалам не обрашаться.
link654
 
Повідомлень: 679
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 19:03

Зображення
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:40

Его следующий решительный поступок должен быть такой - отнести в ремонт сейф с суммой налички в середине не меньше про#$@ной суммы в биткоинах.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 166
З нами з: 10.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:45

Украл несуществующую нереальную валюту..
asteronoa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РФ виділить Білорусі 600 мільйонів доларів кредиту на... 1, 2
R2 » Вів 02 кві, 2019 15:56
12 463
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 кві, 2019 16:22
andrijk777
Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч 1, 2, 3
R2 » П'ят 29 бер, 2019 15:03
25 1317
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 18:26
Faceless
За 3 роки близько 20 тисяч залізничників виїхали на...
R2 » Вів 26 бер, 2019 22:35
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 бер, 2019 22:35
kentavr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.