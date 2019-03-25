RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ford представив кросовер
Kuga нового покоління (фото)

Ford представив кросовер Kuga нового покоління (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:28

Ford представив кросовер Kuga нового покоління (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ford представила компактний кросовер Kuga нового покоління. Модель, що стала більшою за попередника, отримала функції напівавтоматичного керування і три гібридні модифікації.

Дивися повний текст Ford представив кросовер Kuga нового покоління (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 20:28

По цене Куга отстой.
Берите машины концерна WAG, остальное либо дороже, либо кал по цене/качеству.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 99
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:43

Це хто сказав? Зараз база рахується самим дешевим кросовером навіть спортейдж на 300 баксів дороще
apofisx86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ випустить пам'ятну монету "Холодний Яр" (фото)
R2 » Суб 06 кві, 2019 20:58
3 143
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 08:24
BIGor
Заради нового терміналу в аеропорту Запоріжжя в заставу...
R2 » Вів 26 бер, 2019 16:55
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 бер, 2019 16:55
sequence
Укрзалізниця презентувала нові вагони (фото)
R2 » Пон 25 бер, 2019 13:53
2 187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 бер, 2019 02:02
[Fin501]

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.