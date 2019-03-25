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Ford представив кросовер Kuga нового покоління (фото)
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Додано: Чет 04 кві, 2019 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ford представила компактний кросовер Kuga нового покоління. Модель, що стала більшою за попередника, отримала функції напівавтоматичного керування і три гібридні модифікації.
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R2
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Додано: Чет 04 кві, 2019 20:28
По цене Куга отстой.
Берите машины концерна WAG, остальное либо дороже, либо кал по цене/качеству.
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priem_metalla86
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:43
Це хто сказав? Зараз база рахується самим дешевим кросовером навіть спортейдж на 300 баксів дороще
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apofisx86
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