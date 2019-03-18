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Австрія вводить "цифровий"
податок для інтернет-гігантів

Австрія вводить "цифровий" податок для інтернет-гігантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 01:05

Австрія вводить "цифровий" податок для інтернет-гігантів

Пропонуємо до обговорення:
Австрія вводить податок у розмірі 5% з прибутку від реклами для великих цифрових корпорацій, таких як Facebook, Google чи Amazon.

Дивися повний текст Австрія вводить \"цифровий\" податок для інтернет-гігантів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 01:05

Мда.... что такое 200млн евро для Австрии.... А головной боли для своего народа добавят порядочно....
civ
 
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