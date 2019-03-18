Австрія вводить податок у розмірі 5% з прибутку від реклами для великих цифрових корпорацій, таких як Facebook, Google чи Amazon.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 01:05
Австрія вводить "цифровий" податок для інтернет-гігантів
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Дивися повний текст Австрія вводить \"цифровий\" податок для інтернет-гігантів.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 01:05
Мда.... что такое 200млн евро для Австрии.... А головной боли для своего народа добавят порядочно....
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