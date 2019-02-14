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У Кенії за пластикові пакети
штрафуватимуть на тисячі...

У Кенії за пластикові пакети штрафуватимуть на тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:38

У Кенії за пластикові пакети штрафуватимуть на тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
Посольство України в Кенії попередило українців про запровадження в країні з 1 квітня додаткових обмежень на використання пластикових пакетів. За їх порушення каратимуть значними штрафами.

Дивися повний текст У Кенії за пластикові пакети штрафуватимуть на тисячі доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:38

Не думаю, что в Кении уровень коррупции ниже, чем в Украине, потому от этого закона плохо пахнет. Это как штраф 2к зелени за вождение по пьяни у нас - золотое дно для полиции. Имхо, конечно
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 07:36

При этом в Кении и в Занзибаре Вы не найдете ни одного полиэтиленового пакета в продуктовых магазинах, одна бумага. В некоторых странах Карибского бассейна нет пластиковой одноразовой посуды, только бумажные контейнеры. Это очень похвальная тенденция которая набирает силу развивающихся странах, но малоэффективная в связи с колоссальным количеством полиэтиленовой тары.
NKS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:36

Да здравствуют авоськи! Бумага ненадежная, а ламинированная это тот же пластик.
Ну и привет деревьям.
Пластиковая упаковка изначально должна быть дорогой чтобы ее можно было собрать и продать у утиль.
Стеклянная тара в ссср была по стоимости как батон. Я и сам бы сдал бутылку если бы она стоила как сейчас батон. И кулек бы сдавали, если бы он денег стоил. А так деревьям пламенный привет
p_a_l
 
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Утром, на планерке, выдали пакетик и крутись как можешь.Что удобно пакеты многоразовые,сдал как улику,забрал и снова в дело.
finua
 
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