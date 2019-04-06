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За перші 3 місяці 2019 року в
Україні збудували більше...

За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:47

За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше...

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2019 року в Україні ввели в експлуатацію електростанцій, що генерують електроенергію з відновлювальних джерел, загальна потужність яких складає 862 мегавати. Це більше, ніж за весь 2018 рік.

Дивися повний текст За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше «зелених» електростанцій, ніж за весь минулий рік.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:47

А мы заплатим, как бы не так. Хотя я бы с большим удовольствием заплатил за строительство завода по производству ядерного топлива. Одно "но" - извне Украине этого сделать не позволят. Запад понимает, что следующий президент может не ограничиться шоу в Керченском проливе, и тогда русские ракеты и снаряды станут долетать куда угодно. Начнут, конечно, с Запорожской АЭС, а там видно будет.

Вообще такая солнечная энергнетика - это немного путь в никуда, хотя.. кто меня спрашивал!

Хотя... еще немного, и в условиях депопуляции на селе плюс раздельный тариф за электроэнергию и распределение, - и солнечная панель станет необходимостью в сельской местности
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:58

Re: За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше..

  max_us_ua написав:Хотя я бы с большим удовольствием заплатил за строительство завода по производству ядерного топлива.
Ну да + достройка 2-х блоков ХАЭС.
Но увы... там нет грабительского "Зеленого тарифв")...
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:34

Смотрите чтобы народ эту вашу лоховскую зеленую энергетику на вила не поднял. Лично я не желаю потреблять по таким тарифам эту мнимую зелень.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 11:16

полностью согласен с предыдущими ораторами. Ладно черт бы с ним если бы строили одновременно и аккумулирующие приблуды, но ведь не строят, чем еще больше ухудшают ситуацию с балансировкой мощностей. если станет много "зелени", то соответственно придется на столько прикрутить и АЭС, а что делать когда пасмурно - откуда брать энергию? из дорогих ТЭС?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:01

  p_a_l написав:Смотрите чтобы народ эту вашу лоховскую зеленую энергетику на вила не поднял. Лично я не желаю потреблять по таким тарифам эту мнимую зелень.

Вы уже ее потребляете и оплачиваете. Спрашивать никого не будут.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:10

  RomanTik написав:полностью согласен с предыдущими ораторами. Ладно черт бы с ним если бы строили одновременно и аккумулирующие приблуды, но ведь не строят, чем еще больше ухудшают ситуацию с балансировкой мощностей. если станет много "зелени", то соответственно придется на столько прикрутить и АЭС, а что делать когда пасмурно - откуда брать энергию? из дорогих ТЭС?

Блоки АЭС имеют ограниченный срок эксплуатации. Если новых блоков не строить и не модернизировать старые, то их количество будет уменьшатся.
Поэтому в будущем у нас будут ТЭС, крупные ГЭС и много "зелени". АЭС будут вытеснятся - они не маневрируют.
Для вытеснения ТЭС необходимо строить аккумуляторные парки.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:41

Re: За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше..

  RomanTik написав:... а что делать когда пасмурно - откуда брать энергию?
Из воздуха. Т.е. из ветра. Устроит?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:38

Из того что я почитал на эту тему, то в следующем году тариф будет снижен и все пытаются впрыгнуть в поезд до его отъезда. Так что до конца года их еще настроят дохрена и больше. В поезд нас не пустят, а вот билет купить заставят по "приятной" цене ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 19:50

Re: За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше..

Отличные новости. Чем больше будут строить, тем лучше. За зелёной энергией будущее.
Читаешь наш темный и забитый народ и диву даёшься. Не нравится ещё что-то, все хотят в прошлом остаться. Это капец.
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