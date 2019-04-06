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За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:47
Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2019 року в Україні ввели в експлуатацію електростанцій, що генерують електроенергію з відновлювальних джерел, загальна потужність яких складає 862 мегавати. Це більше, ніж за весь 2018 рік.
Дивися повний текст За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше «зелених» електростанцій, ніж за весь минулий рік
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R2
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:47
А мы заплатим, как бы не так. Хотя я бы с большим удовольствием заплатил за строительство завода по производству ядерного топлива. Одно "но" - извне Украине этого сделать не позволят. Запад понимает, что следующий президент может не ограничиться шоу в Керченском проливе, и тогда русские ракеты и снаряды станут долетать куда угодно. Начнут, конечно, с Запорожской АЭС, а там видно будет.
Вообще такая солнечная энергнетика - это немного путь в никуда, хотя.. кто меня спрашивал!
Хотя... еще немного, и в условиях депопуляции на селе плюс раздельный тариф за электроэнергию и распределение, - и солнечная панель станет необходимостью в сельской местности
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max_us_ua
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 06:58
max_us_ua написав:
Хотя я бы с большим удовольствием заплатил за строительство завода по производству ядерного топлива.
Ну да + достройка 2-х блоков ХАЭС.
Но увы... там нет грабительского "Зеленого тарифв")...
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Джон
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:34
Смотрите чтобы народ эту вашу лоховскую зеленую энергетику на вила не поднял. Лично я не желаю потреблять по таким тарифам эту мнимую зелень.
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p_a_l
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 11:16
полностью согласен с предыдущими ораторами. Ладно черт бы с ним если бы строили одновременно и аккумулирующие приблуды, но ведь не строят, чем еще больше ухудшают ситуацию с балансировкой мощностей. если станет много "зелени", то соответственно придется на столько прикрутить и АЭС, а что делать когда пасмурно - откуда брать энергию? из дорогих ТЭС?
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RomanTik
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:01
p_a_l написав:
Смотрите чтобы народ эту вашу лоховскую зеленую энергетику на вила не поднял. Лично я не желаю потреблять по таким тарифам эту мнимую зелень.
Вы уже ее потребляете и оплачиваете. Спрашивать никого не будут.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:10
RomanTik написав:
полностью согласен с предыдущими ораторами. Ладно черт бы с ним если бы строили одновременно и аккумулирующие приблуды, но ведь не строят, чем еще больше ухудшают ситуацию с балансировкой мощностей. если станет много "зелени", то соответственно придется на столько прикрутить и АЭС, а что делать когда пасмурно - откуда брать энергию? из дорогих ТЭС?
Блоки АЭС имеют ограниченный срок эксплуатации. Если новых блоков не строить и не модернизировать старые, то их количество будет уменьшатся.
Поэтому в будущем у нас будут ТЭС, крупные ГЭС и много "зелени". АЭС будут вытеснятся - они не маневрируют.
Для вытеснения ТЭС необходимо строить аккумуляторные парки.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:41
RomanTik написав:
... а что делать когда пасмурно - откуда брать энергию?
Из воздуха. Т.е. из ветра. Устроит?
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Подолянин
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:38
Из того что я почитал на эту тему, то в следующем году тариф будет снижен и все пытаются впрыгнуть в поезд до его отъезда. Так что до конца года их еще настроят дохрена и больше. В поезд нас не пустят, а вот билет купить заставят по "приятной" цене
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Igorten
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 19:50
Отличные новости. Чем больше будут строить, тем лучше. За зелёной энергией будущее.
Читаешь наш темный и забитый народ и диву даёшься. Не нравится ещё что-то, все хотят в прошлом остаться. Это капец.
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SMOKE
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